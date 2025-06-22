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«Регион не выдержит»: Эрдоган призвал Иран и Израиль к переговорам
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле встретился с главой МИД Ирана Сейедом Аббасом Арагчи и обсудил обсуждение обострения Тегерана с Израилем.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в Стамбуле министра иностранных дел Ирана Сейеда Аббаса Арагчи.
Об этом сообщает сайт президента Турции.
Иранский дипломат прибыл в Турцию для участия в заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества.
В ходе встречи стороны обсудили обострение между Ираном и Израилем, а также ряд региональных и глобальных вопросов.
Эрдоган подчеркнул, что регион не выдержит еще одного вооруженного конфликта, и отметил, что путь к решению ядерного противостояния возможен только из-за переговоров.
Кроме того, он заявил о готовности Турции способствовать диалогу между странами и внести свой вклад в стабилизацию ситуации.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган пытались тайно организовать встречу между высокопоставленными американскими и иранскими официальными лицами в Стамбуле.
Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп повторил, что примет решение о вступлении в войну в течение следующих «двух недель», а пока дает Ирану «время, чтобы увидеть, придут ли люди в сознание».