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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Могут ли США нанести ядерный удар по Ирану: что говорит экс-офицер ЦАХАЛ

Американский президент Дональд Трамп дал две недели на размышления Ирану, поскольку развитие событий происходит слишком стремительно.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
ядерный взрыв

Ядерный взрыв / © ТСН.ua

Соединенные Штаты не имеют такой потребности применять ядерное оружие против Ирана, которая была в ситуации с имперской Японией в конце Второй мировой войны.

Об этом заявил подполковник запаса ЦАХАЛ, израильский политолог Арие Зайден в эфире «24 канала».

Он напомнил, что применение ядерных бомб в Хиросиме и Нагасаки ускорило капитуляцию Японии и уменьшило количество погибших американских военных, которым японцы оказывали яростное сопротивление.

В то же время против Ирана вооруженные силы США не ведут боевых действий.

«Это совсем не похожая ситуация… Американских военных на территории Ирана нет. И их там не будет… Возможно, будет какая-то специальная операция, но о ней мы узнаем уже после того, как она будет выполнена», — сказал Арие Зайден.

Эксперт также предположил, что Трамп дал две недели на размышления Ирану, поскольку развитие событий происходит слишком стремительно.

«Успех Израиля в уничтожении как баллистической угрозы, так и ядерного проекта — продвигается слишком „быстро“… Мы сами были очень удивлены, что это удалось реализовать настолько эффективно», — сказал Арие Зайден.

Напомним, 19 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла воздушный удар по ядерному реактору в Иране, где могли изготавливать оружейный плутоний для иранских бомб

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