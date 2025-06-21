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Могут ли США нанести ядерный удар по Ирану: что говорит экс-офицер ЦАХАЛ
Американский президент Дональд Трамп дал две недели на размышления Ирану, поскольку развитие событий происходит слишком стремительно.
Соединенные Штаты не имеют такой потребности применять ядерное оружие против Ирана, которая была в ситуации с имперской Японией в конце Второй мировой войны.
Об этом заявил подполковник запаса ЦАХАЛ, израильский политолог Арие Зайден в эфире «24 канала».
Он напомнил, что применение ядерных бомб в Хиросиме и Нагасаки ускорило капитуляцию Японии и уменьшило количество погибших американских военных, которым японцы оказывали яростное сопротивление.
В то же время против Ирана вооруженные силы США не ведут боевых действий.
«Это совсем не похожая ситуация… Американских военных на территории Ирана нет. И их там не будет… Возможно, будет какая-то специальная операция, но о ней мы узнаем уже после того, как она будет выполнена», — сказал Арие Зайден.
Эксперт также предположил, что Трамп дал две недели на размышления Ирану, поскольку развитие событий происходит слишком стремительно.
«Успех Израиля в уничтожении как баллистической угрозы, так и ядерного проекта — продвигается слишком „быстро“… Мы сами были очень удивлены, что это удалось реализовать настолько эффективно», — сказал Арие Зайден.
Напомним, 19 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла воздушный удар по ядерному реактору в Иране, где могли изготавливать оружейный плутоний для иранских бомб