Чи можуть США завдати ядерного удару по Ірану: що каже ексофіцер ЦАХАЛу

Ядерний вибух / © ТСН.ua

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Сполучені Штати не мають такої потреби застосовувати ядерну зброю проти Ірану, яка була в ситуації з імперською Японією наприкінці Другої світової війни.

На цьому наголосив підполковник запасу ЦАХАЛ, ізраїльський політолог Аріє Зайден в ефірі «24 каналу».

Він нагадав, що застосування ядерних бомб у Хіросімі та Нагасакі пришвидшило капітуляцію Японії і зменшило кількість загиблих американських військових, яким японці чинили шалений опір.

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Натомість проти Ірану збройні сили США не ведуть бойових дій.

«Це зовсім не подібна ситуація… Американських військових на території Ірану немає. І їх там не буде… Можливо, буде якась спеціальна операція, але про неї ми дізнаємось уже після того, як вона буде виконана», — сказав Аріє Зайден.

Експерт також припустив, що Трамп дав два тижні на роздуми Ірану, оскільки розвиток подій відбувається надто стрімко.

«Успіх Ізраїлю у знищенні як балістичної загрози, так і ядерного проєкту — просувається занадто „швидко“… Ми самі були дуже здивовані, що це вдалося реалізувати настільки ефективно», — сказав Аріє Зайден.

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Нагадаємо, 19 червня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала повітряного удару по ядерному реактору в Ірані, де могли виготовляти збройовий плутоній для іранських бомб.