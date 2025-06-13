Ізраїль знищив іранську ППО: чому це навіть важливіше за атаку на ядерні об’єкти

Ізраїльські військові літаки, які завдали ударів по Ірану 13 червня / © Повітряні сили Ізраїлю

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У межах операції «Висхідний лев» Ізраїль уразив не лише ядерні об’єкти Ірану, але й «зачистив»протиповітряну оборону країни. Це відкрило шлях до методичного знищення іранських військових та промислових об’єктів.

Про це пише видання Defense Express.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно повідомила, що у межах операції «Висхідний лев» їй вдалося вивести з ладу іранську систему ППО. І це має навіть більше значення, аніж удари по ядерних об’єктах Ірану і ліквідація керівників ядерної програми.

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Аналітики пояснили, що раніше технічно повітряні сили Ізраїлю могли завдавати високоточні удари по Ірану. Так, наприклад у жовтні 2024 року ізраїльські війська завдали ударів ракетами Rocks та Air Lora та уразили цілунизку ракетних об’єктів Ірану на відстані до 550 км углиб його території від кордону з Іраком. Але тепер ЦАХАЛ заявив, що знищив десятки радіолокаційних станцій та пускових установок на заході Ірану, що «розширило свободу дій повітряних сил».

У Мережі було опубліковане відео з епізодом ураження іранського ЗРК Raad — комплексу середньої дальності на основі «Бук-М2». Він був створений за безпосередньої допомоги РФ та виробляється в Ірані.

Дата публікації 13:38, 13.06.25 Кількість переглядів 12 Ізраїль атакував іранську ППО: відео ураження

«І може здатися, що у порівнянні з точковими ударами по іранських ядерних об’єктах, які дуже заглиблені та захищені, це вже додаткове досягнення. Але якраз дещо навпаки. Без системи протиповітряної оборони Іран немає можливості захистити свої критичні військові об’єкти. А Ізраїль наближається до можливості панування у іранському небі із можливістю атаки цілей звичайними боєприпасами, а не високовартісними аеробалістичними ракетами», — пояснили аналітики.

Зазначається, що руйнування іранської системи ППО дає Ізраїлю можливість не влаштовувати разові акції, а методично знищувати військово-промисловий комплекс цієї країни. Ба більше, стає можливим «полювання» на іранські пускові установки балістичних ракет та інших далекобійних засобів ураження. І ЦАХАЛ це вже демонструє.

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На фото та відео з залученими до ударів по Ірану ізраїльськими літаками видно, що вони озброєнні високоточними бомбами. Застосування цих бомб вимагає або максимального наближення до ворожої системи ППО (для планувальних SDB) або взагалі перебування майже над ціллю, як у разі з JDAM.

Ізраїльські військові літаки, які завдали ударів по Ірану 13 червня / © Повітряні сили Ізраїлю

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня ізраїльська армія розпочала масштабну операцію під назвою «Висхідний лев», завдавши превентивних ударів по військових та ядерних об’єктах Ірану. Були задіяні понад 200 літаків у п’яти хвилях ударів і використано понад 330 боєприпасів. Причина — наближення Ірану до створення ядерної зброї.

У відповідь на нічну атаку Тегеран запустив по ізраїльській території понад 100 ударних безпілотників.

Міністр оборони Ісраель Кац оголосив особливий надзвичайний стан по всій країні через операцію проти Ірану.

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