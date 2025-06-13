Іран запустив понад 100 дронів по Ізраїлю: що відбувається

Іранський безпілотник «Шахед»

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Іран за останні години запустив понад 100 безпілотників по Ізраїлю у відповідь на удари по ядерних і військових об’єктах Тегарану. ЦАХАЛ працює над їхнім перехопленням.

Про це повідомляє Times of Israel із посиланням на речника ЦАХАЛу, бригадного генерала Еффі Дефрін.

Запущеним з Ірану дронам знадобиться кілька годин, щоб досягти Ізраїлю.

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Опубліковане в соціальних мережах відео показує іранські безпілотники, що прямують до Ізраїлю. Ймовірно, це «Шахеди». На кадрах видно дрон, що летить над Іраком.

Дата публікації 08:48, 13.06.25 Кількість переглядів 41 Іран запустив по Ізраїлю понад 100 дронів

Нагадаємо, 13 червня Армія оборони Ізраїлю завдала превентивного удару по об’єктах, пов’язаних з ядерною програмою Ірану, у відповідь на постійну агресію з боку Тегерана. В межах першої фази операції під назвою «Висхідний лев» десятки ізраїльських бойових літаків уразили численні військові об’єкти, зокрема ті, що мають стосунок до ядерної інфраструктури Ірану.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу наголосив, що операція триватиме доти, допоки не буде усунено ядерну загрозу. Він зауважив, що Іран відкрито заявляв про здатність створити ядерну зброю, що, за словами глави уряду, становить пряму загрозу існуванню Ізраїлю. Нетаньягу також нагадав, що керівництво Ірану впродовж десятиліть неодноразово закликало до знищення єврейської держави.

Після цього стало відомо, що Іран планує «дати жорстку відповідь» на атаку Ізраїлю.

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