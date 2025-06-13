Авіаудари Ізраїлю по Ірану: Трамп зробив заяву

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп знав про те, що Ізраїль збирається завдати ударів по Ірану ще до того, як вони відбудуться.

Про це він заявив головному політичному ведучому каналу Fox News Брету Байєру.

“Іран не може мати ядерну бомбу. Ми сподіваємося повернутися за стіл переговорів. Побачимо. Є кілька людей у ​​керівництві, які не повернуться”, - висловився американський президент.

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Зазначається, що протягом останніх кількох днів Трамп кілька разів розмовляв з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Президент висловив сподівання, що Іран повернеться за стіл переговорів.

Зокрема Білий дім звертався до принаймні одного "ключового близькосхідного союзника", щоб дізнатись, чи дійсно атака відбудеться. Водночас для Вашингтона метою є спроба повернути Ірану за стіл переговорів.

Тим часом сам Дональд Трамп стежить за будь-якими ударами у відповідь, а Центральне командування США (CENTCOM) перебуває у стані підвищеної готовності. Він зазначив, що США готові захищати себе та Ізраїль, якщо Іран застосує удари у відповідь.

Зауважимо, що державний секретар Марко Рубіо заявив, що США не брали участі в ударах, які Ізраїль завдав проти Ірану, зазначивши, що Ізраїль повідомив США, що вважає ці дії необхідними для самооборони.

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Нагадаємо, вночі проти 13 червня Ізраїль завдав удару по Ірану. Відомо, що ізраїльська армія оборони розпочала превентивний комбінований наступ для удару по ядерній програмі Тегерана та у відповідь на тяглу агресію іранського режиму проти Ізраїлю.

Унаслідок ізраїльського удару по Ірану загинуло кілька іранських високопосадовців. Зокрема, голова Корпусу вартових ісламської революції, іранський генерал Хосейн Саламі.