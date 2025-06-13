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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Втрати Росії станом на 13 червня: Генштаб оновив дані

Окупанти мають великі втрати і в техніці. Зокрема, за останню добу знищено понад 40 артсистем.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Втрати РФ.

Втрати РФ. / © Associated Press

Станом на ранок 13 червня знищено 1 001 560 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1220 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ:

  • особового складу‒ близько 1 001 560 (+1220) осіб,

  • танків ‒ 10934 (+1) од,

  • бойових броньованих машин ‒ 22791 (+5) од,

  • артилерійських систем – 29105 (+42) од,

  • РСЗВ – 1416 (+3) од,

  • засоби ППО ‒ 1184 (+0) од,

  • літаків – 416 (+0) од,

  • гелікоптерів – 337 (+0) од,

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 40507 (+72),

  • крилаті ракети ‒ 3337 (+0),

  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

  • підводні човни - 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн – 51821 (+106) од,

  • спеціальна техніка ‒ 3914 (+0).

Як повідомлялося, воїни підрозділу активних дій ГУР МО України «Kraken» доповіли про знищення 11 червня 2025 року символічного мільйонного окупанта. Ним виявився уродженець Камчатки.

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