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Потери России на 13 июня: Генштаб обновил данные
Оккупанты имеют большие потери и в технике. В частности, за последние сутки уничтожено более 40 артсистем.
По состоянию на утро 13 июня уничтожено 1001560 солдат армии Российской Федерации . За минувшие сутки ликвидировано еще 1220 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери РФ:
личного состава – около 1 001 560 (+1220) человек,
танков ‒ 10934 (+1) ед,
боевых бронированных машин ‒ 22791 (+5) ед,
артиллерийских систем – 29105 (+42) ед,
РСЗО – 1416 (+3) ед,
средства ПВО ‒ 1184 (+0) ед,
самолетов – 416 (+0) ед,
вертолетов – 337 (+0) ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня – 40507 (+72),
крылатые ракеты ‒ 3337 (+0),
корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 51821 (+106) ед,
специальная техника – 3914 (+0).
Как сообщалось, воины подразделения активных действий ГУР МО Украины «Kraken» доложили об уничтожении 11 июня 2025 символического миллионного оккупанта. Им оказался уроженец Камчатки.