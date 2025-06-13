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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Потери России на 13 июня: Генштаб обновил данные

Оккупанты имеют большие потери и в технике. В частности, за последние сутки уничтожено более 40 артсистем.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Потери РФ.

Потери РФ. / © Associated Press

По состоянию на утро 13 июня уничтожено 1001560 солдат армии Российской Федерации . За минувшие сутки ликвидировано еще 1220 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

  • личного состава – около 1 001 560 (+1220) человек,

  • танков ‒ 10934 (+1) ед,

  • боевых бронированных машин ‒ 22791 (+5) ед,

  • артиллерийских систем – 29105 (+42) ед,

  • РСЗО – 1416 (+3) ед,

  • средства ПВО ‒ 1184 (+0) ед,

  • самолетов – 416 (+0) ед,

  • вертолетов – 337 (+0) ед,

  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 40507 (+72),

  • крылатые ракеты ‒ 3337 (+0),

  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

  • подлодки - 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн - 51821 (+106) ед,

  • специальная техника – 3914 (+0).

Как сообщалось, воины подразделения активных действий ГУР МО Украины «Kraken» доложили об уничтожении 11 июня 2025 символического миллионного оккупанта. Им оказался уроженец Камчатки.

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