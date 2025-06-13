Зеленский рассказал, как воспринимает критику Трампа

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что адекватно воспринимает критику американского коллеги Дональда Трампа. Это нормально, если приблизит Украину к окончанию войны.

Об этом глава государства сказал в интервью немецкому изданию Bild.

"Я вполне нормально восприму все, если это приблизит нас к концу войны. Президент Трамп избрал свою тактику. Я не хочу никого осуждать", - подчеркнул он.

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По словам Зеленского, несмотря на добрые слова лидера США о президенте-диктаторе РФ - Трамп разглядел Путина насквозь.

"Президент Трамп видит, что российская сторона не совсем открыта и честна в отношении войны. Я думаю, что Россия просто лжет Трампу", - высказался глава государства.

В то же время президент остается непоколебимым в своем убеждении, что Путин понимает только силу, а у США есть ее. По его словам, исторически для Трампа не может быть ничего важнее восстановления мира в мире.

Напомним, во время встречи в Белом доме с канцлером Германии Фридрихом Мерцом президент США Дональд Трамп сравнил войну в Украине с "двумя маленькими детьми, которые дерутся как сумасшедшие в парке". Мол, "иногда лучше дать им подраться еще немного, а потом уже растягивать".

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Украинский лидер отреагировал на подобные заявления. По его словам, такой взгляд свидетельствует о непонимании масштабов трагедии, переживаемой украинским народом. Зеленский подчеркнул, что Путин - не ребенок, а убийца, "пришедший в этот парк, чтобы убивать детей".

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