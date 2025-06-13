Дональд Трамп. / © Associated Press

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Сегодня агрессорку Россию сегодня все ненавидят, но она была союзником США во Второй мировой войне и понесла колоссальные потери - потеряла более 51 млн человек.

Об этом американский президент Дональд Трамп рассказал на пресс-конференции в Белом доме.

Трамп сказал, мол, не раз поднимал эту тему во время разговоров с мировыми лидерами.

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"Я спросил у Макрона: что вы делаете? А он говорит: мы празднуем победу во Второй мировой. Я спросил: вашу победу? Расскажи мне об этом", - сказал он.

Глава Белого дома также вспомнил, как позвонил по телефону другим мировым лидерам и вышел на диктатора РФ Владимира Путина, по словам Трампа, высказал претензии относительно отношения к России как к врагу.

"А потом я позвонил кому-то еще, и мне пришлось поговорить с президентом Путиным в то время. Он потерял 51 миллион человек, он воевал. Россия воевала. Интересно, не правда ли? Он воевал с нами во Второй мировой войне, и все его ненавидят. А Германия и Япония – с ними все."

По словам президента США, вроде бы ситуация выглядит несправедливой и противоречивой. Мол, все ненавидят Россию, но любят Германию и Японию. Трамп также констатировал, что Штаты фактически не отмечают победы – хоть и сыграли ключевую роль в двух мировых войнах.

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"Я сказал: мы победили в Первой и Второй мировой войне. А мы – единственная страна, которая этого не празднует. Все празднуют – Франция, Великобритания, даже Германия. А мы – нет. Я говорю: возможно, нам тоже стоит праздновать", – заявил Трамп.

Как сообщалось, американский лидер заявил, что президенту-диктатору РФ Владимиру Путину безразлично потери России во время войны в Украине. Хотя Москва еженедельно теряет около пяти тысяч солдат.

Заметим, что потери РФ в войне перевалили за миллион . По состоянию на 13 июня они составляют 1001560 убитыми и ранеными. В частности, за минувшие сутки ликвидировано 1140 окупантов.

Дата публикации 13:48, 09.06.25 Количество просмотров 141 Дела против России и Путина зависли из-за скандалов в Международном уголовном суде! Что же будет дальше?