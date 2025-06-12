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Потери РФ в войне перевалили за миллион: Генштаб обновил данные
Россияне активно теряют технику. В сутки уничтожены еще шесть танков и почти полсотни артсистем.
По состоянию на утро 12 июня уничтожено 1 000 340 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1140 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
личного состава – около 1 000 340 (+1140) человек,
танков ‒ 10933 (+6) ед,
боевых бронированных машин ‒ 22786 (+3) ед,
артиллерийских систем – 29063 (+47) ед,
РСЗО – 1413 (+0) ед,
средства ПВО ‒ 1184 (+1) ед,
самолетов – 416 (+0) ед,
вертолетов – 337 (+0) ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня – 40435 (+138),
крылатые ракеты ‒ 3337 (+0),
корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 51715 (+136) ед,
специальная техника ‒ 3914 (+0)
Напомним, ночью против 9 июня украинские военные атаковали аэродром "Саваслейка" в Нижегородской области России - откуда взлетают истребители МиГ-31К, являющиеся носителями "Кинжалов". Там были поражены два вражеских военных самолета.