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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Потери РФ в войне перевалили за миллион: Генштаб обновил данные

Россияне активно теряют технику. В сутки уничтожены еще шесть танков и почти полсотни артсистем.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Потери армии РФ.

Потери армии РФ. / © Associated Press

По состоянию на утро 12 июня уничтожено 1 000 340 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1140 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 1 000 340 (+1140) человек,

  • танков ‒ 10933 (+6) ед,

  • боевых бронированных машин ‒ 22786 (+3) ед,

  • артиллерийских систем – 29063 (+47) ед,

  • РСЗО – 1413 (+0) ед,

  • средства ПВО ‒ 1184 (+1) ед,

  • самолетов – 416 (+0) ед,

  • вертолетов – 337 (+0) ед,

  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 40435 (+138),

  • крылатые ракеты ‒ 3337 (+0),

  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

  • подлодки - 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн - 51715 (+136) ед,

  • специальная техника ‒ 3914 (+0)

Напомним, ночью против 9 июня украинские военные атаковали аэродром "Саваслейка" в Нижегородской области России - откуда взлетают истребители МиГ-31К, являющиеся носителями "Кинжалов". Там были поражены два вражеских военных самолета.

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