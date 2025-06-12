Среди женщин распространяется тренд на "рецессионные ногти": что это такое

Женские ногти / © Credits

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В соцсетях распространяется тренд на «ногти рецессии». Женщины все чаще отказываются от гелевого покрытия.

Об этом пишет Huffpost.

Нью-Йоркская маркетологиня Ро Уилсон ежемесячно тратила до 150 долларов на сложный гелевый маникюр. Меняла дизайн в соответствии с сезоном или праздниками. Однако в январе она решила дать своим ногтям отдых и заметила, что это облегчило и ее кошелек. Теперь Уилсон считает свою привычку "ненужным расходом", а ее текущие короткие ногти без покрытия называет "индикатором рецессии".

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Этот термин перекликается с трендом в TikTok под названием «ногти рецессии» или «ногти принцессы». Он продвигает короткие, сдержанные ногти как модную альтернативу дорогим длинным гелевым наращиванием. Но может ли состояние ваших ногтей действительно указывать на экономические изменения?

Экономика против моды: Что говорят эксперты?

Экономист Кристофер Кларк из Университета штата Вашингтон признает, что короткие, простые ногти могут быть определенным показателем рецессии – это фаза экономического цикла, когда происходит общее снижение экономической активности. Однако он предостерегает, что тренды красоты являются «громким» сигналом. Поскольку мода постоянно меняется вне зависимости от экономики.

Для него ключевыми индикаторами рецессии является рост количества заявок на пособие по безработице, общий уровень безработицы и сокращение инвестиций. Кларк понимает, почему люди создают TikTok-видео с собственной интерпретацией экономических показателей: мы стремимся понять и объяснить свои тревоги по поводу будущего в условиях экономической неопределенности.

«Когда мы чувствуем тревогу из-за всех этих изменений в экономике… нам нужна история, которая поможет нам сформулировать это, помочь нам понять, через что мы проходим», – отметил он.

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Взгляд мастеров нейл-арта: длина или частота визитов?

Сами мастера нейл-арта более скептически относятся к идее, что маленькие ногти являются прямым показателем рецессии. Криста Коул, мастер ногтевого дизайна из Пасадены, Калифорния, убеждена, что «длинные ногти никуда не исчезнут в ближайшее время». Ведь клиенты любят выражать свою креативность из-за дизайна ногтей.

По мнению мастеров, не длина ногтей, а частота визитов в салон может свидетельствовать о сокращении бюджета. Мастер нейл-арта из Лос-Анджелеса Кристина Тран заметила, что клиенты чаще выбирают более простой дизайн и увеличивают интервалы между визитами для экономии. Когда клиенты просят "простые и скучные" короткие ногти, Тран понимает, что это может быть связано с финансовыми трудностями. Она считает, что самый плохой период для ногтей – это когда у человека вообще нет бюджета на маникюр.

Мастерица ногтей Сигурни Нуньес из Лос-Анджелеса также соглашается, что рецессионные ногти не зависят от длины. Это, по ее мнению, те ногти, которые вы делаете самостоятельно дома, чтобы сэкономить. Она прогнозирует параллели с рецессией 2008 года, когда приобрел популярность самостоятельный дизайн ногтей. А доступные лаки из аптек позволяли людям проявлять креативность дома.

Как метко заметил один пользователь TikTok: «Суть рецессии — это просто приклеивание тех же накладных ногтей за 5 долларов каждый раз, когда они отрываются, в течение двух месяцев».

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Кларк соглашается, что в трудные времена люди отказываются от необязательных предметов роскоши, приводя пример роста акций бюджетного ритейлера Walmart во время рецессии 2008 года на фоне падения акций Target.

Однако отслеживание тенденций в области ногтей как индикаторов рецессии осложняется тем, что для одних роскошь является для других необходимостью. Даже если гелевый маникюр стоит более 100 долларов, некоторые клиенты остаются лояльными этой услуге независимо от цены.

"Всегда найдутся лояльные клиенты, которые скорее пропустят визит в салон красоты, чем пропустят визит в салон", - заключает Нуньес.

Ранее сообщалось, в мире красоты новый сезон означает новые тренды — но иногда самым модным становится то, что выглядит самым естественным. Один из таких трендов, набирающий популярность среди модниц и знаменитостей – «голый маникюр» .

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