Серед жінок шириться тренд на "рецесійні нігті": що це таке

Жіночі нігті / © Credits

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У соцмережах шириться тренд на «нігті рецесії». Жінки все частіше відмовляються від гелевого покриття. Деякі навіть відмітили, що почали добре економити на цьому. Проте чи варте воно цього?

Про це пише Huffpost.

Нью-йоркська маркетологиня Ро Вілсон щомісяця витрачала до 150 доларів на складний гелевий манікюр. Змінювала дизайн відповідно до сезону чи свят. Однак цього січня вона вирішила дати своїм нігтям відпочинок і помітила, що це полегшило й її гаманець. Тепер Вілсон вважає свою звичку «непотрібною витратою», а її поточні короткі нігті без покриття називає «індикатором рецесії».

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Цей термін перегукується з трендом у TikTok під назвою «нігті рецесії» або «нігті принцеси». Він просуває короткі, стримані нігті як модну альтернативу дорогим, довгим гелевим нарощуванням. Але чи може стан ваших нігтів дійсно вказувати на економічні зміни?

Економіка проти моди: Що говорять експерти?

Економіст Крістофер Кларк з Університету штату Вашингтон визнає, що короткі, прості нігті можуть бути певним показником рецесії — це фаза економічного циклу, коли відбувається загальне зниження економічної активності. Однак він застерігає, що тренди краси є «гучним» сигналом. Оскільки мода постійно змінюється незалежно від економіки.

Для нього ключовими індикаторами рецесії є зростання кількості заявок на допомогу з безробіття, загальний рівень безробіття та скорочення інвестицій. Кларк розуміє, чому люди створюють TikTok-відео з власною інтерпретацією економічних показників: ми прагнемо зрозуміти та пояснити свої тривоги щодо майбутнього в умовах економічної невизначеності.

«Коли ми відчуваємо тривогу через усі ці зміни в економіці… нам потрібна історія, яка допоможе нам сформулювати це, допомогти нам зрозуміти, через що ми проходимо», — зазначив він.

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Погляд майстрів нейл-арту: Довжина чи частота візитів?

Самі майстри нейл-арту більш скептично ставляться до ідеї, що короткі нігті є прямим показником рецесії. Кріста Коул, майстер нігтьового дизайну з Пасадени, Каліфорнія, переконана, що «довгі нігті нікуди не зникнуть найближчим часом». Адже клієнти люблять виражати свою креативність через дизайн нігтів.

На думку майстрів, не довжина нігтів, а частота візитів до салону може свідчити про скорочення бюджету. Майстер нейл-арту з Лос-Анджелеса Крістіна Тран помітила, що клієнти частіше обирають простіший дизайн і збільшують інтервали між візитами для економії. Коли клієнти просять «прості та нудні» короткі нігті, Тран розуміє, що це може бути пов’язано з фінансовими труднощами. Вона вважає, що найгірший період для нігтів — це коли у людини взагалі немає бюджету на манікюр.

Майстриня нігтів Сігурні Нуньєс з Лос-Анджелеса також погоджується, що «рецесійні нігті» не залежать від довжини. Це, на її думку, ті нігті, які ви робите самостійно вдома, щоб заощадити. Вона прогнозує паралелі з рецесією 2008 року, коли набув популярності самостійний дизайн нігтів. А доступні лаки з аптек дозволяли людям проявляти креативність вдома.

Як влучно зауважив один користувач TikTok: «Суть рецесії — це просто приклеювання тих самих накладних нігтів за 5 доларів щоразу, коли вони відриваються, протягом двох місяців».

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Кларк погоджується, що у важкі часи люди відмовляються від необов’язкових предметів розкоші, наводячи приклад зростання акцій бюджетного рітейлера Walmart під час рецесії 2008 року на тлі падіння акцій Target.

Проте відстеження тенденцій у сфері нігтів як індикаторів рецесії ускладнюється тим, що для одних розкіш є для інших необхідністю. Навіть якщо гелевий манікюр коштує понад 100 доларів, деякі клієнти залишаються лояльними до цієї послуги незалежно від ціни.

«Завжди знайдуться лояльні клієнти, які радше пропустять візит до салону краси, ніж пропустять візит до салону», — підсумовує Нуньєс.

Раніше повідомлялося, у світі краси новий сезон означає нові тренди — але іноді наймоднішим стає те, що має найприродніший вигляд. Один з таких трендів, який набирає популярності серед модниць і знаменитостей — «голий манікюр».

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