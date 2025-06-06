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Літні кольори нігтів: добірка трендових відтінків (фото)
Наймодніші відтінки лаку для нігтів на літо.
Літо — це час, коли в питанні манікюру можна відкинути всі правила та обирати те, чого бажає душа. Це ідеальний час експериментів — від сміливого червоного відтінку до класичних пастельних тонів.
Які відтінків лаків будуть особливо популярними цього літа — читайте в матеріалі Vogue.com.
Червоний помідор
Гарячий оранжево-червоний відтінок чи ненайкраще відтворює суть літа — пори пригод.
Лате
Цей мінімалістичний манікюр нейтрального кольору стане зіркою і пасуватиме до будь-якого образу.
Жовте таксі
Яскравий жовтий відтінок — модний акцент цього літа, який заряджає енергією.
Блакитний Капрі
Capri Blue — яскраво-блакитний відтінок, нагадує води Грота блю на Капрі.
Класика Монтесіто
Ніжно-рожевий білий манікюр став новим нейтральним хітом літнього сезону.
Фісташковий зелений
Фісташково-зелений — ідеальний літній колір нігтів, щоб налаштуватися на пригоди в теплу погоду.
Нагадаємо, раніше ми писали про волошковий манікюр — головний nail-тренд цього літа.