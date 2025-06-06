Літні кольори нігтів: добірка трендових відтінків (фото)

Літній манікюр / © Instagram

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Літо — це час, коли в питанні манікюру можна відкинути всі правила та обирати те, чого бажає душа. Це ідеальний час експериментів — від сміливого червоного відтінку до класичних пастельних тонів.

Які відтінків лаків будуть особливо популярними цього літа — читайте в матеріалі Vogue.com.

Червоний помідор

Гарячий оранжево-червоний відтінок чи ненайкраще відтворює суть літа — пори пригод.

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Tomato Red / © Instagram

Лате

Цей мінімалістичний манікюр нейтрального кольору стане зіркою і пасуватиме до будь-якого образу.

Latte Beige / © Instagram

Жовте таксі

Яскравий жовтий відтінок — модний акцент цього літа, який заряджає енергією.

Yellow Taxi / © Instagram

Блакитний Капрі

Capri Blue — яскраво-блакитний відтінок, нагадує води Грота блю на Капрі.

Capri Blue / © Instagram

Класика Монтесіто

Ніжно-рожевий білий манікюр став новим нейтральним хітом літнього сезону.

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Montecito Mani / © Instagram

Фісташковий зелений

Фісташково-зелений — ідеальний літній колір нігтів, щоб налаштуватися на пригоди в теплу погоду.

Pistachio Green / © Instagram

Нагадаємо, раніше ми писали про волошковий манікюр — головний nail-тренд цього літа.