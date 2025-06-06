В Україні різко зросли ціни на овоч з борщового набору

Картопля / © Pixabay

Реклама

Українці стикаються з несподіваним здорожчанням торішньої картоплі — за тиждень її вартість зросла в середньому на 13%, а порівняно з минулим роком — на 24%.

Про це повідомили аналітики EastFruit.

Сьогодні за кілограм торішньої бульби доводиться віддавати 18–28 грн, тоді як ще недавно ціни були значно нижчими.

Реклама

Аналітики пояснюють різке зростання дефіцитом пропозиції — старих запасів картоплі на ринку майже не залишилося, а новий урожай ще не надійшов у продаж.

Попри підвищення вартості, попит на торішню картоплю залишається стабільно високим. У порівнянні з минулим роком, нинішні ціни на цей продукт вищі вже на 24%.

Нагадаємо, експерти пояснили, що буде з цінами на яйця в Україні.