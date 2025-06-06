Рідні закоханих чергують під будинком: нові подробиці масованого обстрілу Луцька

Наслідки атаки на Луцьк / © ДСНС України

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Росіяни вночі влаштували масовану атаку: в Луцьку п’ятнадцятеро потерпілих. Ще двох вважають зниклими і шукають на місці удару. Ворог влучив у багатоповерхівку. В багатьох приватних будинках вибуховою хвилею повибивало двері та вікна, пошкоджено крамниці та навчальні заклади. Вже відомо, що під час атаки на Луцьк ворог застосував 15 безпілотників і шість ракет.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Тетяни Хомич.

Найбільше постраждала дев’ятиповерхівка. Зруйновано дах і верхні поверхи одного з під’їздів. Зараз там рятувальники розбирають завали. За попередньою інформацією всередині є люди.

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Зниклими вважають молоду пару, яка винаймала житло на восьмому поверсі. Тут від ранку чергують їхні рідні, однак зв’язку з хлопцем і дівчиною досі немає. Квартиру, де вони мешкали, повністю зруйновано. За даними ЗМІ, тіла хлопця та дівчини знайшли аж у підвалі. Їх звали Микола та Іванка.

Помешкання з дев’ятого до п’ятого поверхів одного з під’їздів просто склалися.

«П’ятеро людей були евакуйовані з цього будинку, можна сказати, врятовані. Можуть бути ще додатково постраждалі, вони можуть звернутися трохи пізніше», — каже речник ДСНС у Волинській області Володимир Нестеров.

Мешканці розповідають, що все відбувалося дуже швидко. Вони почули гул і майже одразу вибух. Не всі встигли піти до укриття. Потерпілі дістали переважно забої, переломи та різані рани. Переважно це легкі або ж травми середньої тяжкості.

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«Будинок панельний. Це значною мірою ускладнює розбір завалів. Якби він був цегельний, було б простіше. На жаль, маємо дві особи в статусі зниклих безвісти», — каже луцький міський голова Ігор Поліщук.



Вибуховою хвилею пошкоджено і десятки приватних будинків, комерційні споруди, припарковані автівки та один з навчальних закладів. Там повибивало двері та вікна.

Поряд зі зруйнованим будинком розмістили пункт допомоги. Тут з людьми працюють рятувальники, психологи, медики.

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Нагадаємо, вночі 6 червня армія РФ здійснила масовану атаку на Луцьк. Щонайменше 16 постраждалих, двоє зниклих безвісти.

У Луцьку «Шахед» влучив у багатоповерхівку. Крім того, в місті пошкоджені комерційні обʼєкти та приватні автомобілі.

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