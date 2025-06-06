Масований удар по Луцьку: влада повідомила про загиблого

Наслідки атаки на Луцьк.

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У Луцьку, який вночі атакувала армія РФ дронами і ракетами, загинула щонайменше одна людина. Під завалами знайшли тіло молодого хлопця.

Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук.

“Станом на цю хвилину маємо одного загиблого від ворожого удару, молодого хлопця, якого рятувальники знайшли під завалами багатоповерхового будинку”, - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, після атаки росіян на багатоповерхівку зниклими безвісти вважали двох людей. За словами очевидців, йшлося про молоду пару, з якою не було зв’язку.

Нагадаємо, вночі РФ масовано атакувала Луцьк ракетами і безпілотниками. Один з "Шахедів" влучив у багатоповерхівку. У місті щонайменше 16 постраждалих.

Дата публікації 10:51, 06.06.25 Кількість переглядів 65 У Луцьку під обстріл потрапила національна збірна з легкої атлетики