ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
257
Час на прочитання
1 хв

Масований удар по Луцьку: влада повідомила про загиблого

Рятувальники виявили тіло загиблого хлопця під завалами будинку.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Наслідки атаки на Луцьк.

Наслідки атаки на Луцьк.

У Луцьку, який вночі атакувала армія РФ дронами і ракетами, загинула щонайменше одна людина. Під завалами знайшли тіло молодого хлопця.

Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук.

“Станом на цю хвилину маємо одного загиблого від ворожого удару, молодого хлопця, якого рятувальники знайшли під завалами багатоповерхового будинку”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, після атаки росіян на багатоповерхівку зниклими безвісти вважали двох людей. За словами очевидців, йшлося про молоду пару, з якою не було зв’язку.

Нагадаємо, вночі РФ масовано атакувала Луцьк ракетами і безпілотниками. Один з "Шахедів" влучив у багатоповерхівку. У місті щонайменше 16 постраждалих.

Дата публікації
Кількість переглядів
257
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie