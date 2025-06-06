Массированный удар по Луцку: власти сообщили о погибшем

Последствия атаки на Луцк.

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В Луцке , который ночью атаковала армия РФ дронами и ракетами, погиб по меньшей мере один человек. Под завалами обнаружили тело молодого парня.

Об этом сообщил городской голова Игорь Полищук.

"По состоянию на эту минуту есть один погибший от вражеского удара, молодой парень, которого спасатели нашли под завалами многоэтажного дома", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, после атаки россиян на многоэтажку пропавшими без вести считали двух человек. По словам очевидцев, речь шла о молодой паре, с которой не было связи.

Напомним, ночью РФ массированно атаковала Луцк ракетами и беспилотниками. Один из "Шахедов" попал в многоэтажку. В городе, по меньшей мере, 16 пострадавших.

Дата публикации 10:51, 06.06.25 Количество просмотров 96 В Луцке под обстрел попала национальная сборная по легкой атлетике