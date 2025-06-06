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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
411
Час на прочитання
1 хв

РФ вдарила ракетами і дронами по Львівщині: які наслідки

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
РФ вдарила ракетами і дронами по Львівщині: які наслідки

© ТСН.ua

Вночі проти 6 червня російська армія атакувала Львівську область безпілотниками та крилатими ракетами. Пошкоджень зазнав промисловий обʼєкт у Дрогобицькому районі.

Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Крім того, у декількох селах під Львовом є проблеми з роботою ліній електропередач. На місці вже працює аварійна бригада енергетиків.

“За попередньою інформацією, минулося без жертв і постраждалих. Системи життєзабезпечення Львівської області функціонують у штатному режимі”, - наголосив чиновник.

Дата публікації
Кількість переглядів
411
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