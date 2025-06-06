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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2592
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1 хв

Тернопіль затягнуло димом після ударів РФ: влада звернулася до мешканців

Після вибухів у Тернополі виникли пожежі. Спостерігається сильне задимлення.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Дим.

Дим.

У Тернополі після нічного російського обстрілу спостерігається критичне задимлення. У місті фіксують забруднення повітря.

Про це повідомив очільник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода.

З його слів, фахівці здійснили заміри атмосферного повітря через внаслідок пожежі, що виникли в Тернополі. Станом на 08:00 встановлено перевищення гранично допустимої концентрації вмісту деяких шкідливих речовин.

“Фахівці рекомендують тернополянам, особливо дітям, утриматися від перебування на вулиці. Просять не відкривати вікна”, - наголосив керівник ОВА.

ФОТО задимлення у місті

Небо над Тернополем затягнуло димом. Фото: Телеграм-канал Файний Тернопіль.

Небо над Тернополем затягнуло димом. Фото: Телеграм-канал Файний Тернопіль.

Як повідомлялося, сьогодні вночі Росія вдарила по Тернополю. У місті зафіксовано влучання у промислові та інфраструктурні обʼєкти. Частина обласного центру залишилася без електропостачання.

РФ здійснила комбіновану атаку крилатими ракетами «Калібр» та БпЛА «Шахед» по Тернополю. Відомо про щонайменше п’ятьох потерпілих.

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