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Тернопіль затягнуло димом після ударів РФ: влада звернулася до мешканців
Після вибухів у Тернополі виникли пожежі. Спостерігається сильне задимлення.
У Тернополі після нічного російського обстрілу спостерігається критичне задимлення. У місті фіксують забруднення повітря.
Про це повідомив очільник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода.
З його слів, фахівці здійснили заміри атмосферного повітря через внаслідок пожежі, що виникли в Тернополі. Станом на 08:00 встановлено перевищення гранично допустимої концентрації вмісту деяких шкідливих речовин.
“Фахівці рекомендують тернополянам, особливо дітям, утриматися від перебування на вулиці. Просять не відкривати вікна”, - наголосив керівник ОВА.
ФОТО задимлення у місті
Як повідомлялося, сьогодні вночі Росія вдарила по Тернополю. У місті зафіксовано влучання у промислові та інфраструктурні обʼєкти. Частина обласного центру залишилася без електропостачання.
РФ здійснила комбіновану атаку крилатими ракетами «Калібр» та БпЛА «Шахед» по Тернополю. Відомо про щонайменше п’ятьох потерпілих.