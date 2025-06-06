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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Тернополь затянуло дымом после ударов РФ: власти обратились к жителям

После взрывов в Тернополе произошли пожары. Наблюдается сильное задымление.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Дым.

Дым.

В Тернополе после ночных российских обстрелов армии РФ наблюдается критическое задымление. В городе фиксируют загрязнение воздуха.

Об этом сообщил глава Тернопольской ОВА Вячеслав Негода.

По его словам, специалисты осуществили замеры атмосферного воздуха из-за пожара, возникших в Тернополе. По состоянию на 08.00 установлено превышение предельно допустимой концентрации содержания некоторых вредных веществ.

"Специалисты рекомендуют тернополянам, особенно детям, воздержаться от пребывания на улице. Просят не открывать окна", - подчеркнул руководитель ОВА.

ФОТО задымление в городе

Небо над Тернополем затянуло дымом.

Небо над Тернополем затянуло дымом.

Как сообщалось, сегодня ночью Россия ударила по Тернополю . В городе зафиксировано попадание в промышленные и инфраструктурные объекты. Часть областного центра осталась без электроснабжения.

РФ совершила комбинированную атаку крылатыми ракетами «Калибр» и БПЛА «Шахед» по Тернополю. Известно о по меньшей мере пятерых пострадавших.

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