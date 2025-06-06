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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россия ударила по Тернополю: в городе проблемы с электро и водоснабжением

Российские войска нанесли комбинированный удар по Тернополю, в городе зафиксировано попадание в промышленные и инфраструктурные объекты.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Массированный обстрел

Массированный обстрел / © ТСН.ua

В ночь на 6 июня российские войска атаковали Тернополь ударными дронами и ракетами. Зафиксировано попадание в промышленные и инфраструктурные объекты.

Об этом сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал.

«В результате атаки врага в Тернополе есть попадание в промышленные объекты и объекты инфраструктуры. На месте работают соответствующие службы», — заявил мэр.

Он также призвал жителей города плотно закрыть окна.

По словам Сергея Надала, часть Тернополя осталась без электроснабжения.

«Давление воды по городу понижено из-за перебоев с электричеством. Возможно отсутствие напора на верхних этажах. Ведутся восстановительные работы. Дополнительную информацию сообщу со временем», — добавил он.

Ранее сообщалось, что во время массированной воздушной атаки РФ в ночь на 6 июня в Луцкой общине несколько раз были слышны звуки взрывов.

Мы ранее информировали, что Россия в ночь на 6 июня совершила массированную комбинированную атаку на Украину.

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