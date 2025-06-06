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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1411
Время на прочтение
1 мин

Массированный удар по Украине: какой город остался без воды

В результате ночной атаки по Чернигову повреждены инфраструктурные объекты. Сейчас возникли проблемы с водоснабжением.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
В Чернигове – проблемы с водоснабжением

В Чернигове — проблемы с водоснабжением / © Pixabay

В ночь на 6 июня 2025 года россияне атаковали Чернигов — было нарушено электроснабжение повышающих насосных станций водопровода. Оккупанты попали в инфраструктурные объекты.

Об этом сообщает КП «Черниговводоканал».

«В этой связи наблюдается отсутствие воды на верхних этажах многоэтажных домов. Просим жителей сделать запасы питьевой воды. Жителям верхних этажей рекомендуем набирать воду из кранов на первых этажах», — говорится в сообщении.

Специалисты работают над устранением последствий атаки и скорейшим восстановлением водоснабжения.

Напомним, в ночь на 6 июня российские оккупационные войска нанесли массированный удар по территории Украины крылатыми ракетами и ударными беспилотниками типа «Шахед», в результате чего взрывы раздавались в большинстве украинских городов, а в Киеве обломки БПЛА повредили образовательное учреждение и пути столичного метрополитена. В столице есть погибшие и пострадавшие.

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Дата публикации
Количество просмотров
1411
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