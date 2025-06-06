Массированный удар по Украине: какой город остался без воды

В Чернигове — проблемы с водоснабжением / © Pixabay

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В ночь на 6 июня 2025 года россияне атаковали Чернигов — было нарушено электроснабжение повышающих насосных станций водопровода. Оккупанты попали в инфраструктурные объекты.

Об этом сообщает КП «Черниговводоканал».

«В этой связи наблюдается отсутствие воды на верхних этажах многоэтажных домов. Просим жителей сделать запасы питьевой воды. Жителям верхних этажей рекомендуем набирать воду из кранов на первых этажах», — говорится в сообщении.

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Специалисты работают над устранением последствий атаки и скорейшим восстановлением водоснабжения.

Напомним, в ночь на 6 июня российские оккупационные войска нанесли массированный удар по территории Украины крылатыми ракетами и ударными беспилотниками типа «Шахед», в результате чего взрывы раздавались в большинстве украинских городов, а в Киеве обломки БПЛА повредили образовательное учреждение и пути столичного метрополитена. В столице есть погибшие и пострадавшие.