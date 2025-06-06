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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1482
Час на прочитання
1 хв

Масований удар по Україні: яке місто залишилося без води

Унаслідок нічної атаки по Чернігову вражені інфраструктурні об’єкти. Наразі виникли проблеми з водопостачанням.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
У Чернігові - проблеми з водопостачанням

У Чернігові — проблеми з водопостачанням / © Pixabay

У ніч проти 6 червня 2025 року росіяни атакували Чернігів — було порушено електропостачання підвищувальних насосних станцій водопроводу. Окупанти влучили в інфраструктурні об’єкти.

Про це повідомляє КП «Чернігівводоканал».

«У зв’язку з цим спостерігається відсутність води на верхніх поверхах багатоповерхових будинків. Просимо мешканців зробити запаси питної води. Жителям верхніх поверхів рекомендуємо набирати воду з кранів на перших поверхах», — йдеться у повідомленні.

Наразі фахівці працюють над усуненням наслідків атаки та якнайшвидшим відновленням водопостачання.

Нагадаємо, у ніч проти 6 червня російські окупаційні війська завдали масованого удару по території України крилатими ракетами та ударними безпілотниками типу «Шахед», внаслідок чого вибухи лунали у більшості українських міст, а у Києві уламки БПЛА пошкодили освітній заклад та колії столичного метрополітену. У столиці є загиблі та постраждалі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1482
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