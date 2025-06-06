- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1482
- Час на прочитання
- 1 хв
Масований удар по Україні: яке місто залишилося без води
Унаслідок нічної атаки по Чернігову вражені інфраструктурні об’єкти. Наразі виникли проблеми з водопостачанням.
У ніч проти 6 червня 2025 року росіяни атакували Чернігів — було порушено електропостачання підвищувальних насосних станцій водопроводу. Окупанти влучили в інфраструктурні об’єкти.
Про це повідомляє КП «Чернігівводоканал».
«У зв’язку з цим спостерігається відсутність води на верхніх поверхах багатоповерхових будинків. Просимо мешканців зробити запаси питної води. Жителям верхніх поверхів рекомендуємо набирати воду з кранів на перших поверхах», — йдеться у повідомленні.
Наразі фахівці працюють над усуненням наслідків атаки та якнайшвидшим відновленням водопостачання.
Нагадаємо, у ніч проти 6 червня російські окупаційні війська завдали масованого удару по території України крилатими ракетами та ударними безпілотниками типу «Шахед», внаслідок чого вибухи лунали у більшості українських міст, а у Києві уламки БПЛА пошкодили освітній заклад та колії столичного метрополітену. У столиці є загиблі та постраждалі.