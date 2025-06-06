День ангела 6 червня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 6 червня, день ангела / © Pixabay

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Хто святкує день ангела 6 червня

6 червня 2025 року привітайте з іменинами Георгія, Іларіона.

Георгій — давньогрецьке походження, означає “землероб”. В дитинстві добрий і порядний, але часто живе у вигаданому світі. В дорослому віці стає самовпевненим, рішучим, вміє підбадьорити, але про свої проблеми не говорить.

Іларіон — давньогрецьке ім’я, перекладається як “веселий”. В дитинстві рухливий, чутливий, легко навчається. В дорослому віці стає успішним, має твердий характер, як батько спокійний і справедливий.

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День ангела 6 червня — душевні привітання в прозі

День ангела 6 червня — душевні привітання в прозі / © Pixabay

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель щодня охороняє тебе від лиха, веде правильним шляхом і наповнює серце світлом та добром. Бажаю сили духу, гармонії, натхнення й щасливої долі!

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З Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч — у радості й у випробуваннях, у рішучих кроках і тихих мріях. Бажаю, щоб життя твоє було щедрим на любов, здоров’я, щастя й добробут!

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Щиро вітаю тебе з Днем ангела! Хай кожен день буде освітлений небесним світлом, а твій ангел зберігає тебе від тривог, даруючи натомість душевний спокій, віру в себе й надію на краще.

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Зі святом твого ангела! Нехай твоя душа завжди буде відкритою для любові, серце — сповнене вдячності, а думки — чистими. Нехай невидимий охоронець веде тебе життєвими дорогами з мудрістю й добром.

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Вітаю з Днем ангела! Нехай у твоєму житті завжди буде місце для дива, нехай ангел-охоронець захищає тебе від негараздів, допомагає у виборі правильного шляху й дарує затишок у серці.