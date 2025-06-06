ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
274
Час на прочитання
2 хв

День ангела 6 червня: кого та як вітати з іменинами

6 червня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 6 червня, день ангела

Який сьогодні, 6 червня, день ангела / © Pixabay

Хто святкує день ангела 6 червня

6 червня 2025 року привітайте з іменинами Георгія, Іларіона.

Георгій — давньогрецьке походження, означає “землероб”. В дитинстві добрий і порядний, але часто живе у вигаданому світі. В дорослому віці стає самовпевненим, рішучим, вміє підбадьорити, але про свої проблеми не говорить.

Іларіон — давньогрецьке ім’я, перекладається як “веселий”. В дитинстві рухливий, чутливий, легко навчається. В дорослому віці стає успішним, має твердий характер, як батько спокійний і справедливий.

День ангела 6 червня — душевні привітання в прозі

День ангела 6 червня — душевні привітання в прозі / © Pixabay

День ангела 6 червня — душевні привітання в прозі / © Pixabay

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель щодня охороняє тебе від лиха, веде правильним шляхом і наповнює серце світлом та добром. Бажаю сили духу, гармонії, натхнення й щасливої долі!

***

З Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч — у радості й у випробуваннях, у рішучих кроках і тихих мріях. Бажаю, щоб життя твоє було щедрим на любов, здоров’я, щастя й добробут!

***

Щиро вітаю тебе з Днем ангела! Хай кожен день буде освітлений небесним світлом, а твій ангел зберігає тебе від тривог, даруючи натомість душевний спокій, віру в себе й надію на краще.

***

Зі святом твого ангела! Нехай твоя душа завжди буде відкритою для любові, серце — сповнене вдячності, а думки — чистими. Нехай невидимий охоронець веде тебе життєвими дорогами з мудрістю й добром.

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай у твоєму житті завжди буде місце для дива, нехай ангел-охоронець захищає тебе від негараздів, допомагає у виборі правильного шляху й дарує затишок у серці.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
274
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie