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Синоптики оновили прогноз погоди на сьогодні, 6 червня
Погода в Україні потішить — нарешті прийшло літнє тепло. У п’ятницю у деяких регіонах короткочасні дощі.
Сьогодні, 6 червня, в Україні пануватиме мінлива хмарність. У деяких областях пройдуть дощі.
Про це повідомляє «Укргідрометцентр».
«У північній частині сьогодні вдень, а також у західних та Вінницькій областях місцями короткочасні дощі з грозами. На решті території без опадів», — йдеться у повідомленні.
Температура вдень становитиме +26…31°С, у Карпатах +20…25°С. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.
У Києві невелика хмарність, короткочасні дощі. Столиця буде на межі атмосферного фронту. У пʼятницю температура повітря досягне +28…29°С.
Надалі в Україні переважатиме спекотна погода.
Раніше синоптики повідомили, яким буде червень. Узагальнений прогноз погодних сайтів показує, що нинішній червень в Україні — місяць «мокрий». Дощитиме часто, за винятком південних областей. Буде тепло, інколи навіть жарко, але 30-градусної спеки не відчуємо.