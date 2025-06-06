Синоптики оновили прогноз погоди на сьогодні, 6 червня

У п’ятницю буде тепло / © Pixabay

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Сьогодні, 6 червня, в Україні пануватиме мінлива хмарність. У деяких областях пройдуть дощі.

Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

«У північній частині сьогодні вдень, а також у західних та Вінницькій областях місцями короткочасні дощі з грозами. На решті території без опадів», — йдеться у повідомленні.

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Температура вдень становитиме +26…31°С, у Карпатах +20…25°С. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

У Києві невелика хмарність, короткочасні дощі. Столиця буде на межі атмосферного фронту. У пʼятницю температура повітря досягне +28…29°С.

Надалі в Україні переважатиме спекотна погода.

Раніше синоптики повідомили, яким буде червень. Узагальнений прогноз погодних сайтів показує, що нинішній червень в Україні — місяць «мокрий». Дощитиме часто, за винятком південних областей. Буде тепло, інколи навіть жарко, але 30-градусної спеки не відчуємо.

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