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Нічні вибухи на Хмельниччині - що відомо
Окупанти вдарили по Хмельницькій області під час атаки 6 червня. Влада каже, що в регіоні є пошкодження.
Уночі, 6 червня, росіяни атакували Хмельницьку область. Минулося без жертв та постраждалих, але є руйнування.
Про це повідомив очільник ОВА Сергій Тюрін.
«Наразі триває уточнення інформації щодо всіх наслідків. Уже відомо про пошкодження приватного житлового будинку, двох господарських споруд, паркану та двох автомобілів. Попередньо — минулося без травмованих», — написав він.
Наразі на місці працюють усі відповідні служби.
Нагадаємо, російські війська атакували Тернопіль ударними дронами та ракетами. Зафіксовано влучання в промислові та інфраструктурні обʼєкти.