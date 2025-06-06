Нічні вибухи на Хмельниччині - що відомо

Уночі було неспокійно / © Associated Press

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Уночі, 6 червня, росіяни атакували Хмельницьку область. Минулося без жертв та постраждалих, але є руйнування.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Тюрін.

«Наразі триває уточнення інформації щодо всіх наслідків. Уже відомо про пошкодження приватного житлового будинку, двох господарських споруд, паркану та двох автомобілів. Попередньо — минулося без травмованих», — написав він.

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Наразі на місці працюють усі відповідні служби.

Нагадаємо, російські війська атакували Тернопіль ударними дронами та ракетами. Зафіксовано влучання в промислові та інфраструктурні обʼєкти.