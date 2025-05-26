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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росіяни другу ніч поспіль атакували Хмельниччину — що відомо

Хмельницька область знову перебуває під ворожим ударом. За попередніми даними, без жертв та постраждалих.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Наслідки атаки 25 травня

Наслідки атаки 25 травня / © ДСНС

На Хмельниччині зранку, 26 травня, пролунали гучні вибухи. Є пошкодження приватних домогосподарств та підприємств внаслідок нічної атаки ворога.

Про це повідомив очільник військової адміністрації Сергій Тюрін.

«Другу ніч поспіль ворог атакує Хмельниччину. Цієї ночі знову відбувається комбінована ворожа атака. За попередньою інформацією, постраждалих серед цивільного населення немає. Однак, є пошкодження приватних домогосподарств та підприємств», — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 25 травня росіяни атакували Хмельницьку область дронами та ракетами. Загинуло четверо осіб, є поранені серед мирного населенення. Також зруйнувані будинки.

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