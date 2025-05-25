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- Війна
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Росія зможе запускати по Україні до 1000 "Шахедів" одночасно – The Economis
Росія накопичує боєзапас і планує збільшити виробництво Shahed до 500 одиниць на день, що в теорії дозволить проводити масовані удари роями з 1000 дронів одночасно.
Росія може готуватися до масштабної повітряної кампанії проти України із застосуванням сотень, а згодом і тисяч дронів за одну атаку.
Як пише The Economist, Кремль уже запустив рекордні 298 дронів і 69 ракет за один день — 25 травня, і це може бути лише початком нової стратегії тиску на тлі перемовин.
Українська розвідка стверджує, що Росія накопичує боєзапас і планує збільшити виробництво Shahed до 500 одиниць на день, що в теорії дозволить проводити масовані удари роями з 1000 дронів одночасно. Хоча такі оцінки можуть бути перебільшені, експерти попереджають: кількість російських атак буде зростати.
“Очевидно, що цифри зростають. Навіть якщо лінію фронту вдасться стабілізувати, з повітрям буде все складніше”, – вважає український авіаексперт Костянтин Криволап.
За останні місяці РФ змінила тактику: окрім балістичних ракет, які складно перехопити, застосовуються нові покоління дронів Shahed. Вони вже не залежать від GPS, і, за даними інженерів, керуються через Telegram-ботів у режимі реального часу, що робить їх стійкішими до радіоелектронної боротьби.
Інженери в Києві щодня розбирають збиті дрони й відзначають: Shahed-6 стали точнішими та складнішими для знешкодження, а їхні атаки вже не обмежуються військовими об’єктами — влучають у торгові центри, полігони, передмістя.
Тим часом українські ППО виснажуються, а нові поставки іноземної допомоги — під питанням. Якщо дипломатичний процес зупиниться, а російські атаки посиляться, критичній інфраструктурі України загрожує ще більший ризик.
Раніше про підготовку до нових комбінованих ударів по Україні повідомив ЦПД. У російському інформаційному просторі вже зафіксовані ознаки такої підготовки.