РФ готує нові атаки / © ДСНС

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Росія, ймовірно, планує нову хвилю комбінованих атак на територію України. У російському інформаційному просторі вже зафіксовані ознаки такої підготовки.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко у Telegram.

«На жаль, внаслідок безкарності зі сторони Заходу, Росія схоже не збирається припиняти такі удари. Принаймні, в інформаційному полі росіян є сигнали про підготовку повторних комбінованих ударів по Україні», — сказав він.

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Він також звернув увагу на те, що у публічній риториці Кремля немає жодних натяків на завершення війни. Навпаки, агресор продовжує демонструвати наміри до ескалації. За словами Коваленка, сигнали про бажання миру росіяни транслюють виключно на західну аудиторію, але не всередину країни.

Нагадаємо, що в останні тижні РФ активізувала повітряні атаки по українських містах, використовуючи дрони-камікадзе та ракети різного типу. Комбіновані удари поєднують засоби різної дальності та спрямовані як на військову, так і на цивільну інфраструктуру.

Також ми писали про те, що в ніч проти 25 травня російські війська знову здійснили потужний ракетно-дроновий удар по території України. Вогонь прийшов на Київ, Київську область, Хмельниччину, Житомирщину, Харків, Тернопіль, Миколаїв, Суми та Конотоп.