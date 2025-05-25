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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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478
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2 хв

РФ обстріляла Україну ракетою Х-22: чим вона особливо небезпечна

Після перерви Росія знову застосувала одну з найнебезпечніших ракет у своєму арсеналі.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Ракета

Ракета / © скриншот з відео

Росія вкотре завдавала удар по Україні ракетою Х-22, яку запускає стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.

Про це повідомив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, ця ракета була поширеним видом зброї, але певний час не застосовувалась. «Зокрема, сьогодні була застосована ракета Х-22, яка раніше часто застосовувалася. Була якась пауза, і сьогодні ми бачимо, що літак Ту-23 запустив таку ракету, 950 кг — вибухова частина», — зазначив Ігнат.

Ракета Х-22 є протикорабельною і використовується для ударів по авіаносних групах, однак через неточність її застосування становить значну загрозу і для наземних цілей. «Допустима неточність в радіусі ураження становить 600 метрів», — додав він.

Речник Повітряних сил підкреслив, що цей удар є черговим терористичним наміром Росії. «Отакою ракетою вони знову атакували Україну, що говорить про черговий терористичний намір Росії проти нашого народу», — наголосив Ігнат.

Під час відбиття атаки українські зенітні підрозділи у багатьох регіонах, а також винищувачі F-16 та Mirage, показали високу ефективність у збитті крилатих ракет. Водночас ракети балетного типу вдалося збити не у всіх випадках. «Ракетні бригади показали високу ефективність збиття крилатих ракет. На жаль, балістика сьогодні летіла по різних регіонах, і перехопити балістику сьогодні не вдалося», — пояснив Ігнат.

Він також відзначив, що окупанти випустили рекордну кількість дронів, що свідчить про збільшення виробництва ударних безпілотних літальних апаратів та безпілотників-імітацій.

Що відомо про Х-22

Ракета Х-22, яку запускає бомбардувальник Ту-22М3, була розроблена у середині минулого століття і призначена для ураження корабельних груп. Унікальною для цієї ракети є можливість застосування по наземних цілях. Бойова частина ракети важить близько 950-1000 кілограмів, що значно перевищує вагу вибухівки в інших відомих російських ракетах, таких як «Кинджал».

Її основне призначення — ураження великих кораблів, зокрема авіаносців і їхніх ударних груп. Вона може нести як звичайну, так і ядерну бойову частину. Носієм для цієї ракети є стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.

Ракета має значні тактико-технічні характеристики:

  • летить на висоті до 12,5 км,

  • розганяється до швидкості 3,5 Маха (більше 4 000 км/год),

  • її дальність польоту може сягати від 140 до 300 км,

  • стартова маса перевищує 5,5 тонн.

Проєктування комплексу, до якого входить ця ракета, почалося ще 1958 року, а перші зразки з’явилися в 1962-му. Створювали її на заводі в Дубні. Перші випробування пройшли в листопаді 1963 року, але через технічні проблеми тестування тривало кілька років. Незважаючи на це, розробку продовжили, оскільки ракета вважалася перспективною і потрібною для посилення повітряного флоту.

За оцінками, вартість однієї Х-22 коливається від 300 до 500 тисяч доларів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Росія готує нові комбіновані удари по Україні.

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