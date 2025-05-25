РФ обстреляла Украину ракетой Х-22: чем она особенно опасна

Ракета / © скриншот с видео

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Россияв очередной раз наносила удар по Украине ракетой Х-22, которую запускает стратегический бомбардировщик Ту-22М3.

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, эта ракета была распространенным видом оружия, но некоторое время не применялась. «В частности, сегодня была применена ракета Х-22, которая ранее часто применялась. Была какая-то пауза, и сегодня мы видим, что самолет Ту-23 запустил такую ракету, 950 кг — взрывчатая часть», — отметил Игнат.

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Ракета Х-22 является противокорабельной и используется для ударов по авианосным группам, однако из-за неточности ее применения представляет значительную угрозу и для наземных целей. «Допустимая неточность в радиусе поражения составляет 600 метров», — добавил он.

Представитель Воздушных сил подчеркнул, что этот удар является очередным террористическим намерением России. «Такой ракетой они снова атаковали Украину, что говорит об очередном террористическом намерении России против нашего народа», — подчеркнул Игнат.

Во время отражения атаки украинские зенитные подразделения во многих регионах, а также истребители F-16 и Mirage, показали высокую эффективность в сбивании крылатых ракет. В то же время ракеты балетного типа удалось сбить не во всех случаях. «Ракетные бригады показали высокую эффективность сбивания крылатых ракет. К сожалению, баллистика сегодня летела по разным регионам, и перехватить баллистику сегодня не удалось», — пояснил Игнат.

Он также отметил, что оккупанты выпустили рекордное количество дронов, что свидетельствует об увеличении производства ударных беспилотных летательных аппаратов и беспилотников-имитаций.

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Что известно о Х-22

Ракета Х-22, которую запускает бомбардировщик Ту-22М3, была разработана в середине прошлого века и предназначена для поражения корабельных групп. Уникальной для этой ракеты является возможность применения по наземным целям. Боевая часть ракеты весит около 950-1000 килограммов, что значительно превышает вес взрывчатки в других известных российских ракетах, таких как «Кинжал».

Ее основное назначение — поражение больших кораблей, в частности авианосцев и их ударных групп. Она может нести как обычную, так и ядерную боевую часть. Носителем для этой ракеты является стратегический бомбардировщик Ту-22М3.

Ракета имеет значительные тактико-технические характеристики:

летит на высоте до 12,5 км,

разгоняется до скорости 3,5 Маха (более 4 000 км/ч),

ее дальность полета может достигать от 140 до 300 км,

стартовая масса превышает 5,5 тонн.

Проектирование комплекса, в который входит эта ракета, началось еще в 1958 году, а первые образцы появились в 1962-м. Создавали ее на заводе в Дубне. Первые испытания прошли в ноябре 1963 года, но из-за технических проблем тестирование длилось несколько лет. Несмотря на это, разработку продолжили, поскольку ракета считалась перспективной и нужной для усиления воздушного флота.

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По оценкам, стоимость одной Х-22 колеблется от 300 до 500 тысяч долларов.

Напомним, ранее мы писали о том, что Россия готовит новые комбинированные удары по Украине