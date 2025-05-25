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Европа придумала способ вооружить Украину даже без помощи США —Blooмberg
Европейские лидеры спешат выяснить, как обеспечить поставки оружия Украине на фоне того, что президент США Дональд Трамп, похоже, отказывается от участия в урегулировании войны.
Европейские лидеры рассматривают разные варианты, чтобы продолжить поставлять Украине оружие на фоне неопределенности США в отношении войны. Один из них — покупать американское вооружение.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным журналистов, один из все чаще рассматриваемых вариантов — это закупка большего количества американского оружия, чтобы потом передать его Украине. Идея такая: если Трамп откажется отправлять американское оружие Украине — это сделает Европа.
«Это поможет Украине сдержать продвижение России и, возможно, заставит Путина посерьезнее отнестись к прекращению огня. А если европейцам удастся убедить Трампа продолжить передавать разведывательные данные Украине, президент Владимир Зеленский сможет удержать оборону», — отмечает медиа.
Источники Bloomberg отмечают, что США, вероятно, продолжат передавать разведданные Украине для помощи в прицельных ударах. Кратковременное прекращение передачи разведданных весной 2025 года создало оперативные трудности для Киева и одновременно вызвало широкую обеспокоенность среди союзников США, что в будущем они могут оказаться в подобной ситуации.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина делает максимум, чтобы нарастить свое собственное производство орудий, артиллерийских снарядов и производство в сотрудничестве с партнерами. Так, в 2025 году планируется изготовить не менее 30 тысяч дальнобойных дронов, а также поставлена задача изготовить не менее 3000 крылатых ракет и ракет-дронов.