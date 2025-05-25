Европа придумала способ вооружить Украину даже без помощи США —Blooмberg

Новый подход позволит Киеву получить оружие быстрее / © Getty Images

Реклама

Европейские лидеры рассматривают разные варианты, чтобы продолжить поставлять Украине оружие на фоне неопределенности США в отношении войны. Один из них — покупать американское вооружение.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным журналистов, один из все чаще рассматриваемых вариантов — это закупка большего количества американского оружия, чтобы потом передать его Украине. Идея такая: если Трамп откажется отправлять американское оружие Украине — это сделает Европа.

Реклама

«Это поможет Украине сдержать продвижение России и, возможно, заставит Путина посерьезнее отнестись к прекращению огня. А если европейцам удастся убедить Трампа продолжить передавать разведывательные данные Украине, президент Владимир Зеленский сможет удержать оборону», — отмечает медиа.

Источники Bloomberg отмечают, что США, вероятно, продолжат передавать разведданные Украине для помощи в прицельных ударах. Кратковременное прекращение передачи разведданных весной 2025 года создало оперативные трудности для Киева и одновременно вызвало широкую обеспокоенность среди союзников США, что в будущем они могут оказаться в подобной ситуации.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина делает максимум, чтобы нарастить свое собственное производство орудий, артиллерийских снарядов и производство в сотрудничестве с партнерами. Так, в 2025 году планируется изготовить не менее 30 тысяч дальнобойных дронов, а также поставлена задача изготовить не менее 3000 крылатых ракет и ракет-дронов.