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Как похудеть на кефире за три дня: варианты диеты
Кефир эффективно помогает похудеть при правильном питании и наличии физической активности.
Кефир — эффективный помощник в деле похудения. Напиток улучшает обмен веществ, пробиотики влияют на усвоение калорий, поддерживают баланс микробиом кишечника и устраняют воспалительные процессы.
Употребление ферментированных продуктов, таких как кефир, улучшает пищеварение и дает чувство сытости, поэтому желание переедать уменьшается.
Кроме того, кефир может помочь во время похудения.
Основные преимущества такой диеты:
Низкая калорийность — кефир содержит меньше калорий, чем многие другие молочные продукты. Один стакан кефира обычно содержит от 90 до 120 ккал, что позволяет контролировать количество потребляемых калорий.
Насыщенность белками — кефир содержит значительное количество белков, что помогает сохранить чувство сытости и предотвратить переедание.
Пробиотики — кефир содержит полезные бактерии, они поддерживают здоровье кишечника и способствуют снижению воспаления, которое может провоцировать набор лишнего веса.
Кальций — кефир содержит кальций, он сохраняет здоровье костей и предотвращает потерю кальция, которая может происходить при похудении.
Популярные виды кефирных диет
Существует несколько популярных диет кефира, основанных на использовании кефира как ключевого компонента диеты. Это классическая кефирная, гречнево-кефирная, яблочно-кефирная, свекольно-кефирная диета. Каждая из этих диет предполагает сочетание фруктов, овощей, гречихи с кефиром. Чтобы похудеть на кефирной диете, рекомендуется сочетать продукты с кефиром в различных вариациях для разнообразного и вкусного меню.
Диета №1
Диета строга, потому что предполагает отказ от какой-либо пищи, кроме кефира. А самого напитка можно выпивать более 1,5 литра в сутки, разделив его на несколько приемов. Сбросить можно до 5 кг. Чтобы вес не вернулся, выходите их диеты постепенно на низкокалорийных блюдах.
Диета №2
Менее суровая. Кроме 1,5 л кефира в течение трех дней можно есть овощи или фрукты, только не бананы. Лучше всего отдать предпочтение яблокам или арбузам.
Диета №3
Схема питания на три дня:
Завтрак — 1 стакан нежирного кефира, тост с отрубями
Обед — салат из овощей с добавлением масла, стакан кефира
Ужин — 30 г сыра, два яблока, стакан кефира. Вода также запрещена, потому что жидкость мешает быстрому сбросу веса
Если трехдневная кефирная диета вызывает дискомфорт, диарею, то лучше ее прекратить. Посмотрите, как организм будет реагировать в первый день. Если все пройдет хорошо, можно продолжить и даже спустя некоторое время попробовать семидневную кефирную диету.
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