Как похудеть на кефире за три дня: варианты диеты

Кефир — это ценный кисломолочный продукт, богатый витаминами и ферментами / © Pixabay

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Кефир — эффективный помощник в деле похудения. Напиток улучшает обмен веществ, пробиотики влияют на усвоение калорий, поддерживают баланс микробиом кишечника и устраняют воспалительные процессы.

Употребление ферментированных продуктов, таких как кефир, улучшает пищеварение и дает чувство сытости, поэтому желание переедать уменьшается.

Кроме того, кефир может помочь во время похудения.

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Основные преимущества такой диеты:

Низкая калорийность — кефир содержит меньше калорий, чем многие другие молочные продукты. Один стакан кефира обычно содержит от 90 до 120 ккал, что позволяет контролировать количество потребляемых калорий.

Насыщенность белками — кефир содержит значительное количество белков, что помогает сохранить чувство сытости и предотвратить переедание.

Пробиотики — кефир содержит полезные бактерии, они поддерживают здоровье кишечника и способствуют снижению воспаления, которое может провоцировать набор лишнего веса.

Кальций — кефир содержит кальций, он сохраняет здоровье костей и предотвращает потерю кальция, которая может происходить при похудении.

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Популярные виды кефирных диет

Существует несколько популярных диет кефира, основанных на использовании кефира как ключевого компонента диеты. Это классическая кефирная, гречнево-кефирная, яблочно-кефирная, свекольно-кефирная диета. Каждая из этих диет предполагает сочетание фруктов, овощей, гречихи с кефиром. Чтобы похудеть на кефирной диете, рекомендуется сочетать продукты с кефиром в различных вариациях для разнообразного и вкусного меню.

Диета №1

Диета строга, потому что предполагает отказ от какой-либо пищи, кроме кефира. А самого напитка можно выпивать более 1,5 литра в сутки, разделив его на несколько приемов. Сбросить можно до 5 кг. Чтобы вес не вернулся, выходите их диеты постепенно на низкокалорийных блюдах.

Диета №2

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Менее суровая. Кроме 1,5 л кефира в течение трех дней можно есть овощи или фрукты, только не бананы. Лучше всего отдать предпочтение яблокам или арбузам.

Диета №3

Схема питания на три дня:

Завтрак — 1 стакан нежирного кефира, тост с отрубями

Обед — салат из овощей с добавлением масла, стакан кефира

Ужин — 30 г сыра, два яблока, стакан кефира. Вода также запрещена, потому что жидкость мешает быстрому сбросу веса

Если трехдневная кефирная диета вызывает дискомфорт, диарею, то лучше ее прекратить. Посмотрите, как организм будет реагировать в первый день. Если все пройдет хорошо, можно продолжить и даже спустя некоторое время попробовать семидневную кефирную диету.

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