Як схуднути на кефірі за три дні: варіанти дієти

Кефір — це цінний кисломолочний продукт, багатий вітамінами і ферментами / © Pixabay

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Кефір — ефективний помічник у справі схуднення. Напій покращує обмін речовин, пробіотики впливають на засвоєння калорій, підтримує баланс мікробіом кишківника та усуває запальні процеси.

Вживання ферментованих продуктів, таких як кефір, покращує травлення та дає почуття ситості, тому бажання переїдати зменшується.

Крім того, кефір може допомогти під час схуднення.

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Основні переваги такої дієти:

Низька калорійність — кефір містить менше калорій, ніж багато інших молочних продуктів. Одна склянка кефіру зазвичай містить від 90 до 120 ккал, що дозволяє контролювати кількість споживаних калорій.

Насиченість білками — кефір містить значну кількість білків, що допомагає зберегти відчуття ситості та запобігти переїданню.

Пробіотики — кефір містить корисні бактерії, вони підтримують здоров’я кишківника та сприяють зниженню запалення, яке може провокувати набір зайвої ваги.

Кальцій — кефір містить кальцій, він зберігає здоров’я кісток та запобігає втраті кальцію, яка може відбуватися під час схуднення.

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Популярні види кефірних дієт

Існує кілька популярних кефірних дієт, заснованих на використанні кефіру як ключового компонента дієти. Це класична кефірна, гречано-кефірна, яблучно-кефірна, буряково-кефірна дієти. Кожна з цих дієт передбачає поєднання фруктів, овочів, гречки з кефіром. Для того, щоб схуднути на кефірній дієті, рекомендується поєднувати продукти з кефіром в різних варіаціях для різноманітного та смачного меню.

Дієта №1

Дієта сувора, тому що передбачає відмову від будь-якої їжі, крім кефіру. А самого напою можна випивати понад 1,5 л на добу, розділивши його на кілька прийомів. Скинути можна до 5 кг. Щоб вага не повернулася, виходьте із дієти поступово на низькокалорійних стравах.

Дієта №2

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Менш сувора. Крім 1,5 л кефіру, протягом трьох днів можна вживати овочі чи фрукти, тільки не банани. Найкраще віддати перевагу яблукам або кавунам.

Дієта№3

Схема харчування на три дні:

Сніданок — 1 склянка нежирного кефіру, тост з висівками

Обід — салат з овочів з додаванням олії, склянка кефіру

Вечеря — 30 г сиру, два яблука, склянка кефіру. Вода також заборонена, тому що рідина заважає швидкому скиданню ваги

Якщо триденна дієта кефіру викликає дискомфорт, діарею, то краще її припинити. Подивіться, як реагуватиме організм у перший день. Якщо все мине добре, можна продовжити і навіть через деякий час спробувати семиденну кефірну дієту.

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Раніше ми писали про переваги білкової дієти. Більше про це читайте у новині.