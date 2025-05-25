Температурний контраст: де у понеділок, 26 травня буде тепла погода

Погода в Україні 26 травня / © Associated Press

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В Україні у понеділок 26 травня прогнозують значний температурний контраст: від +9 на заході до +29 на сході.

Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

За її прогнозом, завтра на заході очікується +9+15 градусів тепла.

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На півночі +18+22, на Сумщині до +25 градусів.

У центральних областях +19+23, на Полтавщині до +25, на Дніпропетровщині до +28 градусів.

У південній частині +24+28, на Одещині +20+24 градуси.

У східних областях +26+29 градусів.

Де пройдуть дощі

Дощі можливі на заході, півночі (окрім Сумщини), у центрі (окрім Полтавщини та Дніпра з районами) та на Одещині.

У більшості південних областей, в Криму та на сході України переважатиме суха погода.

На Лівобережжі України пориви південно-східного вітру можуть бути завтра штормовими, до 15-20 метрів за секунду.

Погода у Києві

«Київ у понеділок буде знову із дощиками та дощами та із помірною температурою повітря до +18, +19 градусів. Південно-східний вітер очікується рвучким», — пише Діденко.

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Раніше ми писали, коли до України прийде довгоочікуване потепління.