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Температурний контраст: де у понеділок, 26 травня буде тепла погода
Холодна погода і дощі завтра, 26 травня, залишатимуться на Заході України.
В Україні у понеділок 26 травня прогнозують значний температурний контраст: від +9 на заході до +29 на сході.
Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.
За її прогнозом, завтра на заході очікується +9+15 градусів тепла.
На півночі +18+22, на Сумщині до +25 градусів.
У центральних областях +19+23, на Полтавщині до +25, на Дніпропетровщині до +28 градусів.
У південній частині +24+28, на Одещині +20+24 градуси.
У східних областях +26+29 градусів.
Де пройдуть дощі
Дощі можливі на заході, півночі (окрім Сумщини), у центрі (окрім Полтавщини та Дніпра з районами) та на Одещині.
У більшості південних областей, в Криму та на сході України переважатиме суха погода.
На Лівобережжі України пориви південно-східного вітру можуть бути завтра штормовими, до 15-20 метрів за секунду.
Погода у Києві
«Київ у понеділок буде знову із дощиками та дощами та із помірною температурою повітря до +18, +19 градусів. Південно-східний вітер очікується рвучким», — пише Діденко.
Раніше ми писали, коли до України прийде довгоочікуване потепління.