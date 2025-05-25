ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
136
Время на прочтение
1 мин

Температурный контраст: где в понедельник 26 мая будет теплая погода

Холодная погода и дожди завтра, 26 мая, будут на Западе Украины.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Погода в Украине 26 мая

Погода в Украине 26 мая / © Associated Press

В Украине в понедельник 26 мая прогнозируется значительный температурный контраст: от +9 на западе до +29 на востоке.

Об этом рассказала синоптика Наталья Диденко.

По ее прогнозу, завтра на западе ожидается +9+15 градусов тепла.

  • На севере +18+22, в Сумской области до +25 градусов.

  • В центральных областях +19+23, в Полтавской области до +25, в Днепропетровской области до +28 градусов.

  • В южной части +24+28, в Одесской области +20+24 градуса.

  • В восточных областях +26+29 градусов.

Где пройдут дожди

Дожди возможны на западе, севере (кроме Сумщины), в центре (кроме Полтавщины и Днепра с районами) и Одесской области.

В большинстве южных областей, в Крыму и востоке Украины будет преобладать сухая погода.

На Левобережье Украины порывы юго-восточного ветра могут оказаться завтра штормовыми, до 15-20 метров в секунду.

Погода в Киеве

«Киев в понедельник будет снова с дождями и дождями и с умеренной температурой воздуха до +18, +19 градусов. Юго-восточный ветер ожидается порывистым», — пишет Диденко.

Раньше мы писали, когда в Украину придет долгожданное потепление.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie