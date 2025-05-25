Температурный контраст: где в понедельник 26 мая будет теплая погода

Погода в Украине 26 мая / © Associated Press

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В Украине в понедельник 26 мая прогнозируется значительный температурный контраст: от +9 на западе до +29 на востоке.

Об этом рассказала синоптика Наталья Диденко.

По ее прогнозу, завтра на западе ожидается +9+15 градусов тепла.

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На севере +18+22, в Сумской области до +25 градусов.

В центральных областях +19+23, в Полтавской области до +25, в Днепропетровской области до +28 градусов.

В южной части +24+28, в Одесской области +20+24 градуса.

В восточных областях +26+29 градусов.

Где пройдут дожди

Дожди возможны на западе, севере (кроме Сумщины), в центре (кроме Полтавщины и Днепра с районами) и Одесской области.

В большинстве южных областей, в Крыму и востоке Украины будет преобладать сухая погода.

На Левобережье Украины порывы юго-восточного ветра могут оказаться завтра штормовыми, до 15-20 метров в секунду.

Погода в Киеве

«Киев в понедельник будет снова с дождями и дождями и с умеренной температурой воздуха до +18, +19 градусов. Юго-восточный ветер ожидается порывистым», — пишет Диденко.

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Раньше мы писали, когда в Украину придет долгожданное потепление.