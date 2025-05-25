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Температурный контраст: где в понедельник 26 мая будет теплая погода
Холодная погода и дожди завтра, 26 мая, будут на Западе Украины.
В Украине в понедельник 26 мая прогнозируется значительный температурный контраст: от +9 на западе до +29 на востоке.
Об этом рассказала синоптика Наталья Диденко.
По ее прогнозу, завтра на западе ожидается +9+15 градусов тепла.
На севере +18+22, в Сумской области до +25 градусов.
В центральных областях +19+23, в Полтавской области до +25, в Днепропетровской области до +28 градусов.
В южной части +24+28, в Одесской области +20+24 градуса.
В восточных областях +26+29 градусов.
Где пройдут дожди
Дожди возможны на западе, севере (кроме Сумщины), в центре (кроме Полтавщины и Днепра с районами) и Одесской области.
В большинстве южных областей, в Крыму и востоке Украины будет преобладать сухая погода.
На Левобережье Украины порывы юго-восточного ветра могут оказаться завтра штормовыми, до 15-20 метров в секунду.
Погода в Киеве
«Киев в понедельник будет снова с дождями и дождями и с умеренной температурой воздуха до +18, +19 градусов. Юго-восточный ветер ожидается порывистым», — пишет Диденко.
Раньше мы писали, когда в Украину придет долгожданное потепление.