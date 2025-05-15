Когда в Украину придет долгожданное потепление: синоптик ответила

Белка. / © Unsplash

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Первая половина мая не порадовала тепло. В ближайшие дни в Украине также ожидается неустойчивая погода - без значительного потепления.

Когда в Украине потеплеет, рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью "24 Каналу".

В ближайшие несколько дней Украина будет находиться в поле слабо пониженного атмосферного давления. Кроме того, в воздушных пространствах над территорией страны царит прохладный влажный воздух по северным направлениям. Днем, при прогреве воздуха, обуславливается увеличение облачности и небольшие дожди.

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"Как раз это наблюдаем. В дневные часы солнышко может длительное время сиять, а затем поступает облако с дождями разной интенсивности. Затем снова оно отходит, снова солнце. Такие процессы могут чередоваться. Это говорит именно о неустойчивости атмосферы", - пояснила Птуха.

На западе, в Винницкой и большинстве северных областей 15-16 мая будет определенное снижение дневной температуры, а атмосферный фронт с северо-запада повлечет за собой больше осадков. Ожидается +8-14 °. На юге и востоке будет определенное повышение температуры - до +20°, а местами - до +23°.

"Какого-то стремительного потепления в ближайшей синоптической перспективе мы не видим. Определенное повышение может быть в южных областях на 15-16 мая. Положительная тенденция где-то с середины следующей недели должна больше давать о себе знать. Ожидаем, что там будет все же температура в сторону повышения. - В начале третьей декады", - в начале третьей декады.

По ее словам, практически до 20 числа мая остается плюс-минус такой температурный фон, как сейчас.

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Как сообщалось ранее, в Украину поступит атмосферный фронт, поэтому в течение этой недели - 12-18 мая - значительных изменений погоды ожидать не стоит. На территорию страны продолжает влиять холодная воздушная масса из северных широт, которая, в частности, принесет осадки.

Отметим, что синоптик Игорь Кибальчич дал предварительный прогноз по погоде на лето 2025. В этом году средняя температура лета может быть на 1-1,5 градуса выше нормы, но это не значит, что каждый летний месяц будет жарким. К примеру, июнь может быть прохладнее, зато июль и август – очень теплыми.

Дата публикации 14:51, 14.05.25 Количество просмотров 6602 Земля разошлась в прямом эфире: впервые зафиксирован разлом в реальном времени