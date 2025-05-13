В Украину поступит атмосферный фронт: синоптик рассказала об изменении погоды

Весна. / © unsplash.com

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В течение этой недели в Украине значительные изменения погоды ожидать не стоит. На территорию страны продолжает влиять холодная воздушная масса из северных широт, которая, в частности, принесет осадки.

Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии NV .

По ее словам, Украина в течение недели будет находиться в поле пониженного атмосферного давления. В частности, уже 15 мая приближается атмосферный фронт с северо-запада, что станет причиной более ощутимых осадков.

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"В западных областях ожидаем умеренные осадки, а в северных и большинстве центральных областей - небольшие дожди", - рассказала Птуха и подчеркнула, что будет дождь и 16 мая.

В это время в западных областях будет прохладнее: +2…+7° ночью, а днем температура будет +7…+13°. Тем временем в других регионах в конце недели станет теплее: ночью столбики термометров покажут +6…+12°, а днем 17 мая – +15…+21°.

"Это повышение пока незначительно, и сложно сказать, устойчивым ли оно будет. Есть тенденция к тому, что и дальше, после следующих выходных, температурный фон вернется к нынешним значениям и снова будет таким, как и сейчас", - говорит синоптик.

По ее словам, по крайней мере, до 20-х чисел мая погода будет примерно в таком температурном режиме с определенными колебаниями.

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В Киеве и области в ближайшие дни ситуация будет схожей, в частности, с дождем. Воздух в это время будет прогреваться до +7…+9° ночью, а дневные значения будут оставаться в пределах +13…+17°. Птуха говорит, что такие температурные показатели будут в Киевской области до 18 числа. Тогда будет на несколько градусов прохладнее, прежде всего, днем — не выше +15°.

Напомним, по информации синоптиков, теплая весна задерживается, так как погода в мае 2025 года совсем не радует.

Тем временем июнь, по данным специалистов, начнется с умеренно теплой погоды, без резких температурных колебаний, средняя температура воздуха будет на 1–1,5 °C выше нормы, но в целом месяц будет комфортным.

Также синоптики прогнозируют, что в этом году средняя температура лета в Украине может быть на 1-1,5 градуса выше нормы, но это не значит, что каждый летний месяц будет жарким. К примеру, июнь может быть прохладнее, зато июль и август – очень теплыми.

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Дата публикации 11:03, 27.04.25 Количество просмотров 346 В Киевской области бушевал торнадо