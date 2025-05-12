Теплая весна задерживается: что с погодой в Украине

В некоторых регионах ожидается мокрый снег / © Associated Press

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Погода в мае 2025 года совсем не радует. В Украине все еще прохладно и дождливо.

Что прогнозируют синоптики на новую рабочую неделю — смотрите дальше в эксклюзиве TСН.ua.

Понедельник, 12 мая, Украина встретит с умеренно холодной весенней погодой, характерной для второй декады мая. Ожидается облачность с прояснениями, местами дожди, а температура воздуха будет оставаться ниже среднесезонных показателей.

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Дожди возможны на западе страны, кратковременные в центре и на юге.

Днем воздух будет прогреваться до +13 градусов на западе и на севере, до +17…+18 градусов в остальных регионах.

Ожидается, что постепенное потепление начнется после 15 мая. На эти даты указывает и синоптик «Укргидрометцентра» Наталья Птуха.

По ее данным, в начале недели внезапного повышения температуры до 20 градусов ожидать не стоит, впрочем, синоптики ожидают подобные температуры к середине этой недели, до 14 мая.

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«Возможно, 14-15 мая начнутся сдвиги на несколько градусов», — отметила синоптик.

Какая погода будет летом

По данным специалистов, июнь 2025 начнется с умеренно теплой погоды, без резких температурных колебаний. Средняя температура воздуха будет на 1–1,5 °C выше нормы, но в целом месяц будет комфортным. В горных районах, Волынской, Ровенской, северных, северо-восточных и Днепропетровской областях возможны заморозки до -5 ° C, особенно на высокогорье Карпат.

В Киеве июнь обещает быть теплым с дневными температурами до +25 °C и ночными — до +15 °C. Осадки будут умеренными, с преобладанием сухой и солнечной погоды.

Синоптик Вера Балабух рассказала, что лето в этом году может быть жарким и засушливым. Средняя сезонная температура ожидается на 2 градуса выше климатической нормы, а количество осадков может быть меньше обычного. Это создает риск мощных пожаров.

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«Сухая и жаркая погода будут способствовать усилению пожарной опасности», — подчеркнула она.

Балабух также добавила, что в последние годы привычными для каждого лета стали температурные рекорды, и 2025 год, скорее всего, не будет исключением.

По словам климатолога, невозможно точно предсказать предельные значения температуры для лета. Такие прогнозы указывают на общие тенденции, а более точная информация появится за несколько суток до наступления соответствующего события.

Ранее синоптик сообщил, что тепло в Украину вернется после 17 мая. К тому времени преобладает прохладная и дождливая погода.

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