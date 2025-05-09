В Украине сохранится неустойчивая погода / © unsplash.com

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В Украине в ближайшее время будет дождливо. На выходных, 10-11 мая, сохранится циклонический характер погоды, однако дожди ожидаются небольшие.

Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань.

Синоптик прогнозирует очередной циклонический вихрь с дождями и достаточно низкой температурой.

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Он объяснил, что майский холод охватил большую часть Европы. Причиной тому стал блокирующий антициклон над Великобританией и циклоническая котловина, которая «вытянулась» от о. Новая Земля до Италии.

«При такой конфигурации в атмосфере северные воздушные течения транспортируют арктический воздух, который в свою очередь активизирует циклогенез над южными морями. По предварительным прогностическим оценкам, рассчитывать на устойчивую, сухую по-летнему теплую погоду, по меньшей мере, до 17 мая не стоит», — сказал он.

Ранее синоптики сообщили, какой будет погода летом. Будет ли жарко — читайте в новости.