Морозы или начало лета?: синоптики ошарашили прогнозом погоды на май

Синоптики рассказали о погоде в мае / © pixabay.com

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Позади почти треть года, природа восстановилась после апрельских заморозков и готова встретить завершающий месяц весны. Май — месяц капризный — температура может меняться от жары до прохлады и даже до заморозков. Также в мае чаще, чем в любом другом месяце, гремят грозы. А еще в мае начинается метеорологическое лето — среднесуточная температура воздуха переходит через +15 градусов в сторону повышения.

Какая погода ждет нас в этом году в последние три декады весны, выяснил ТСН.ua. Мы традиционно сравнили долгосрочный прогноз Укргидрометцентра и обобщенный прогноз двух популярных метеосайтов: meteo.ua и meteofor.

Укргидрометцентр: Тепло и много дождей

Украинский Гидрометцентр сообщил, что, по расчетам, средняя месячная температура в мае превысит норму на 1,5-2 градуса. Она предполагается в пределах +15-19 градусов, в горных районах +12-14. Это больше, чем в апреле на 5-6 градусов. Будем надеяться, что так и будет, потому что в прошлом году погода в мае «не послушала» синоптиков. Май-24 оказался холоднее нормы, с почти полным отсутствием дождей — такая аномалия произошла впервые более чем за 30 лет.

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Как рассказала нам начальник отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха, после снижения температуры в последние дни апреля, в начале мая температурный фон повысится до +14-20 градусов днем и до +4-10 ночью. Заморозков в первой декаде не будет, но в дальнейшем не исключено, что холодные воздушные массы из Арктики могут снизить ночные температуры до отрицательных. По данным многолетних наблюдений Укргидрометцентра, отрицательные температуры бывают в мае почти каждый год, позднее всего они зафиксированы 25 мая.

«В целом погода прогнозируется переменчивой, но без значительных температурных аномалий. Месячное количество осадков в мае ожидается 35-76 мм, в Карпатах и местами на Прикарпатье — до 138 мм, это в пределах нормы. Климатическое лето обычно начинается во второй декаде мая, на Закарпатье и юге страны — в первой декаде», — сообщила Наталья Птуха.

Погода в мае / © УНИАН

Для сравнения: в апреле осадков было заметно меньше - 30-52 мм, в Карпатах - до 90 мм.

По данным многолетних наблюдений, абсолютный минимум температуры воздуха в мае составляет в большинстве областей 6 градусов мороза, на Сумщине и в горных районах -10 градусов, на побережье морей - 1 градус тепла.

Абсолютный максимум температуры - 37 градусов тепла, в Одесской, Луганской областях и в Крыму +39, в горных районах +29 градусов.

В апреле самый большой мороз был минус 12 градусов, а самая высокая плюсовая температура - 33 градуса тепла.

Погодные сайты: Ждем месяца контрастов

Обобщенный прогноз погодных сайтов показывает, что май ожидается дождливым на западе Украины, достаточно теплым на востоке, комфортным в центре и аномально прохладным в Одесской области и в Крыму.

Запад

В западных областях - это Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черновицкая и Хмельницкая - после двух-трех дней теплой безоблачной погоды с температурой днем более +20 градусов начнутся дожди. На Ивано-Франковщине, Тернопольщине и Буковине погода взбунтуется больше всего. Здесь ожидаются чрезвычайно сильные ливни с грозами, а 7-8 мая может быть настоящий погодный армагеддон. В остальных областях с неба будет лить меньше, но зонтики не всегда спасут от непогоды. В регионе похолодает до +10-12 градусов днем и +3-5 ночью. Погода улучшится после 10 мая, но ненадолго - с 15-16 числа снова начнет дожди, хоть и не так сильно, как неделей ранее. Температура повысится до +18-20 градусов днем и до +9-12 ночью. Осадки прекратятся, а тепла станет больше лишь ближе к лету, днем можно ожидать +23-25 градусов, ночью - +14-15.

Север

В северных областях - это Волынская, Ривненская, Житомирская, Черниговская, Киевская и Сумская - вся первая половина мая будет прохладной и дождливой за исключением нескольких погожих дней. Больше осадков прогнозируется на Волыни, Ровенщине и Житомирщине, а чем дальше на восток, тем дожди будут все скуднее. В отличие от западных областей, в северных будет теплее, лишь с 8 по 10 мая дневная температура снизится до +10-12 градусов. В остальные дни, несмотря на дождь и облака, стоит ожидать днем +19-21 градус, ночью +12-15. Вторая половина месяца будет отличаться от первой меньшим количеством осадков и более высокой на 2-3 градуса температурой воздуха. Дожди будут кратковременными и прекратятся 22-23 мая, только на Сумщине они задержатся до 25 мая.

Центр

В центральных областях - это Винницкая, Черкасская, Полтавская, Кировоградская и Днепропетровская - май прогнозируется теплым, без значительных перепадов температур и природных катаклизмов. Температурный фон в течение месяца постепенно будет повышаться от +18-20 градусов днем и +9-12 ночью до +20-24 и +12-15 градусов соответственно. Незначительное похолодание возможно 8-9 мая, самым заметным оно будет в Винницкой области, где столбик термометра упадет ниже +10 градусов. В этой области средняя месячная температура будет самой низкой, лишь под конец месяца она уверенно превысит +20 градусов. А теплее всего будет на Днепропетровщине - ближе к лету будем иметь днем +24 градуса, ночью +15.

В регионе прогнозируется три периода дождей. Первый - с 4 по 8 мая, осадков немного, но с грозами. Второй, самый значительный - с 13-14 по 18-19 мая и третий, самый короткий - с 22 по 24-е, на Днепропетровщине с 23 по 25 мая. Эта область окажется самой засушливой, а щедрой на влагу природа обещает быть в мае для винничан, черкащан и полтавчан.

Восток

В трех восточных областях - это Харьковская, Донецкая и Луганская - погода прогнозируется разной. На Харьковщине вероятен контраст температур: в первую неделю прохладно, +15-16 градусов днем и 4-9 ночью, с 6 по 9 мая кратковременные дожди. В дальнейшем - быстрое потепление до +22-24 градусов днем и до +11-15 ночью. Температуру до конца месяца не смогут снизить даже небольшие осадки, которые заставят жителей Харькова и области почти ежедневно носить с собой зонтики или дождевики.

В Донецкой и Луганской областях май начнется теплой и солнечной погодой: днем +22-24 градуса и выше, в отдельные дни до +28, так что можно будет даже загорать. В первой половине месяца не обойдется без коротких, на один-два дня, периодов похолодания до +18 градусов. Вторая половина мая будет прохладнее, потому что немного задождит, но температура останется комфортной: более +22 градусов днем и более +15 градусов ночью.

Юг

На юге страны - это Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская области и Крым - самой холодной может быть погода в мае на Одесщине. Всего +15 градусов днем, небо в облаках и дожди - какой же это юг в это время года? Однако интернет-синоптики именно такой видят погоду в этой области почти весь май. Первая половина месяца прогнозируется в Одесской области прохладной, солнечной, осадков мало. Вторая половина не намного лучше: хотя и потеплеет днем до +20-22, но небо затянут облака, а под зонтики придется прятаться не от южного солнца, а от длительных совсем не майских, как для юга, дождей. Примерно такая же погода ожидается и в Крыму. Правда, весь месяц здесь будет теплее на 2-3 градуса, а самая низкая температура не окажется меньше +17 градусов днем и +8 ночью.

В трех других южных областях май прогнозируется намного теплее: температура от +20 до +26 градусов днем и +11-15 ночью. Николаевщина и Херсонщина получат много влаги от частых дождей. Основа количество осадков придется на вторую половину месяца, сильные ливни возможны с 23 по 28 мая. В Запорожской области дождей ожидается меньше, но с 24 по 28 мая они также будут обильными.

Как видно, прогнозы Укргидрометцентра и погодных сайтов отличаются в главном - будут ли в Украине в мае заморозки. Специалисты не исключают такой вероятности, а интернет-расчеты не предупреждают о том, что отрицательные температуры возможны.