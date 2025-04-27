Какая будет погода в мае: ударят ли заморозки

Первая декада мая не принесет значительного потепления / © Associated Press

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Сегодня, 27 апреля, погода обещает быть разнообразной. Начало мая не порадует украинцев.

О погодных условиях — смотрите на TСН.ua.

27 апреля в большинстве областей будет сухо, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в северных, центральных и западных областях местами возможны порывы, 15-20 м/с. Такой прогноз сделал метеоролог Игорь Кибальчич.

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По его словам, температура воздуха сегодня +6… +12 °С, на юго-востоке Украины +13… +18 °С.

По данным ресурса Sinoptik.ua, весь день в Киеве будет ясным, только утром ненадолго небо покроется облаками. Без осадков.

Какая будет погода в мае

Начало мая в Украине может удивить неожиданные погодные контрасты. Синоптики предупреждают, что вместо ожидаемого весеннего тепла в некоторые регионы может ворваться арктический воздух. Согласно прогнозам, столбики термометров опустятся до минусовых отметок в период с 2 по 4 мая.

Почему в мае нестабильная погода

Метеоролог Наталья Голеня напомнила, что май — переходный месяц, и такие колебания типичны. Даже после сравнительно мягкой весны часто возвращаются ночные морозы.

Впоследствии уже в середине месяца в Украине начинают появляться летние атмосферные явления: грозы, град и шквалы.

Однако, чтобы считать погоду по-настоящему летней, среднесуточная температура должна стабильно держаться выше +15 °C.

О том, что первая декада мая будет холодной, предостерегает и народный синоптик Волыни Владимир Деркач. В комментарии «Главреду» он отметил, что умеренные температуры будут держаться как минимум до середины месяца, а уже ближе к завершению первой половины ожидается потепление. В этот период возможны осадки.

Вторая декада будет теплее, но с меньшим количеством дождей. Хотя даже столь стабильной погоды ожидать не стоит — кратковременные ливни все же будут случаться.

А третья декада, по словам Деркача, снова принесет ухудшение погодных условий. Возможно понижение температуры, ветры и влажность. В конце месяца, впрочем, следует ожидать возвращения тепла — не летнего, но комфортного.

Какая будет погода сегодня, 27 апреля — читайте в новости.