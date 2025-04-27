Экс-"ВИА Гра" Ксения Попова сообщила о гибели отца на войне

Ксения Попова с отцом / © instagram.com/xseniyapopova

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Бывшая участница группы "ВИА Гра" Ксения Попова сообщила о гибели отца на войне.

Печальной новостью исполнительница поделилась в Instagram-stories. Артистка опубликовала архивное черно-белое фото с папой. На снимке улыбающаяся певица обнимает отца, а тот целует ее в щечку. Ксения Попова поделилась, что родной человек еще в начале полномасштабной войны вступил в армию и в течение трех лет защищал страну от оккупантов.

К сожалению, 26 апреля певица узнала ужасную новость. Папа Ксении Поповой погиб на войне. Для артистки это болезненная потеря, поэтому она пока что не будет выходить на связь.

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Ксения Попова с отцом / © instagram.com/xseniyapopova

"Сегодня (26 апреля – прим. ред.) я узнала, что мой отец погиб на войне. Все три года он защищал нашу страну… Пока что не могу выходить на связь", - сообщила артистка.

Напомним, ранее стало известно, что умер участник "Лиги смеха" Александр Чечун, который с самого начала полномасштабной войны служил в армии. Жена юмориста уже назвала причину его смерти. Оказалось, что год назад комик получил тяжелое ранение на фронте. Медики боролись за его жизнь, однако, к сожалению, не смогли ничего сделать.