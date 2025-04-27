Екс"ВІА Гра" Ксенія Попова повідомила про загибель батька на війні

Ксенія Попова з батьком / © instagram.com/xseniyapopova

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Колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Ксенія Попова повідомила про загибель батька на війні.

Сумною новиною виконавиця поділилася в Instagram-stories. Артистка опублікувала архівне чорно-біле фото з татом. На знімку усміхнена співачка обіймає батька, а той цілує її в щічку. Ксенія Попова поділилася, що рідна людина ще на початку повномасштабної війни долучилася до війська та протягом трьох років захищала країну від окупантів.

На жаль, 26 квітня співачка дізналася жахливу новину. Тато Ксенії Попової загинув на війні. Для артистки це болісна втрата, тож вона поки не виходитиме на зв'язок.

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Ксенія Попова з батьком / © instagram.com/xseniyapopova

"Сьогодні (26 квітня – прим. ред.) я дізналася, що мій батько загинув на війні. Усі три роки він захищав нашу країну…Поки не можу виходити на зв'язок", - повідомила артистка.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун, який від початку повномасштабної війни служив у війську. Дружина гумориста вже назвала причину його смерті. Виявилося, що рік тому комік дістав тяжке поранення на фронті. Медики боролися за його життя, однак, на жаль, не змогли нічого вдіяти.