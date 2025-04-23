Погода в Украине снова удивляет: каких сюрпризов ждать

Погода в Украине

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Погода снова удивляет. В последние дни Украину охватило долгожданное тепло. Однако уже в конце этой недели ситуация может резко измениться.

Какой прогноз сделали синоптики и о какой опасности предупредили чрезвычайщики? Все подробности смотрите в эксклюзиве TSN.ua.

Прогноз погоды на 23 апреля

Жара вернулась. 23 апреля Украина снова станет одной из самых теплых стран Европы. Максимальная температура воздуха в большинстве областей будет составлять в течение дня среды +20+26 градусов. Такой прогноз сделала синоптик Наталья Диденко. По ее словам, ветер будет южных направлений, небольшой, максимум умеренный. Дожди, вероятно, с грозами, пройдут в западных областях, кроме Тернопольщины и Хмельнитчины. Вечером в среду такие периодические дожди появятся в Луганской, Донецкой области, Крыму и в Днепре с районами. На остальной территории Украины ожидается сухая, преимущественно солнечная погода.

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Погода в Киеве

В Киеве 23 апреля будет солнечно и очень тепло до +25 градусов. Теплая погода продлится в столице до субботы. Дождь в Киеве пройдет в пятницу и ночью в субботу. В воскресенье, 27 апреля, дожди в столице прекратятся, даже будет светить солнце, однако резко похолодает.

Прогноз погоды на 27 апреля

В поминальное воскресенье, 27 апреля, повсюду в Украине будет сухо, солнечно, а вот температура воздуха ожидается значительно скромнее, днем всего +11+17 градусов. Погода предполагается изменчивой в конце недели, поэтому подкорректируйте планы, следите внимательнее за здоровьем, потому что давление и температура будут прыгать, упорядочите, согласно нашей традиции, кладбища, не покупайте искусственных цветов, которые крайне вредны и для здоровья, и для природы, и для воздуха, которым мы дышим, и имеют ужасный вид. Планируйте неделю соответственно прогнозу погоды, отметила синоптик.

Прогноз погоды на выходные

В то же время метеоролог Игорь Кибальчич сделал прогноз погоды на выходные. По его словам, в ближайшую субботу и воскресенье в Украине пройдут дожди разной интенсивности, после которых температура воздуха существенно снизится вплоть до заморозков в западных и северных регионах.

Если более конкретно, то 26 апреля под влиянием циклонической деятельности по всей Украине ожидается неустойчивая и прохладная погода. Пройдут дожди, днем местами на Левобережье обильные. В отдельных пунктах возможны грозы, град и шквалы 15-20 м/с.

Температура воздуха в западных областях в течение суток ожидается в пределах +4…+11 градусов, на остальной территории страны ночью +8…+13 градусов, днем +13…+18 градусов.

В воскресенье, 27 апреля, ночью в северных и восточных областях пройдут дожди, в остальных регионах без существенных осадков. Днем в большинстве областей будет сухо. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. В северных, центральных и западных областях местами возможны порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять +3…+8 градусов, в западной части на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0…-3 градуса, днем +6…+12 градусов, на юго-востоке Украины +13…+18 градусов.

Пожарная опасность

В течение 23 и 34 апреля в северных, центральных, Харьковской, Хмельницкой, Волынской, южных, Ровенской и Черновицкой областях будет чрезвычайный уровень пожарной опасности. В главном управлении ГСЧС Киева призвали каждого во время отдыха на природе быть особенно осторожными. Нельзя разводить костры на открытых территориях и сжигать растительность.

«Помните, каждый ваш шаг важен для сохранения экосистем. Если же вы стали свидетелем чрезвычайной ситуации — не медлите, срочно звоните по номеру „101“ или „112 „, — отметили спасатели.

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