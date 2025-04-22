Украину накрыла апрельская жара: почему это опасно

В Украине жара / © ТСН.ua

Реклама

Сразу в ряде регионов Украины на ближайшие дни объявили самый высокий уровень пожарной опасности. Уже сейчас спасатели тушат масштабные пожары в экосистемах, потому что люди при всех оговорках даже в жару продолжают сжигать сухости и кустарники. Это делают даже жители прифронтовых областей, где у чрезвычайников нет передышки, ликвидируя последствия вражеских прилетов.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Оксаны Солодовник.

Сумщина

На Сумщине — настоящая апрельская жара. Последние несколько дней днем воздух прогревается до плюс 27. И ни капли дождя. сорняков и сухостоев, нередко оставляя их тлеть.

Реклама

В настоящее время каждый день горит по всей области. Трава, лесополосы, кусты, мусор. Часто огонь опрокидывается на сарае и дома, говорят спасатели. Кроме того, на границе Сумщины продолжаются интенсивные боевые действия — вражеские удары влекут за собой масштабные возгорания.

«Только за прошедшую неделю подразделения ГСЧС Сумской области 85 раз приобщались к тушению пожаров в природных экосистемах. Это тревожная статистика, свидетельствующая о стремительном росте количества возгораний», — говорит пресс-офицер ГУ ГСЧС в Сумской области Валерий Деменко.

Кировоградщина и Днепропетровщина

Самый высокий уровень пожарной опасности – пятый объявили и в Кировоградской и Днепропетровской областях. Пока среднесуточная температура воздуха там превышает климатическую норму на четыре — семь градусов. Такая ситуация, по словам синоптиков, продлится несколько дней. Накануне в Кировоградской области тушили 17 пожаров в экосистемах. На Днепропетровщине — 16. В девять утра в области уже было + 18 градусов, а в течение дня потеплеет до 24 и выше.

Запорожье

4 класс пожарной опасности ожидается и в Запорожье. По прогнозу синоптиков, следующие несколько дней будет сухо и тепло — до плюс 22. Следовательно, малейшая искра может нанести немалый вред и привести к уничтожению гектаров обитающих в них лесов и животных. Чрезвычайники в очередной раз призывают людей соблюдать правила пожарной безопасности.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: