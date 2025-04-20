Погода на неделю 21-27 апреля: синоптик сообщил, когда снова похолодает

В Украину пришло потепление / © Associated Press

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В Украине на следующей неделе — 21-27 апреля, будет преобладать по-летнему теплая и солнечная погода, но выходными похолодает, а также пройдут дожди.

О погоде на неделю сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

В понедельник, 21 апреля, по всей территории Украины ожидается преимущественно солнечная и теплая погода, без осадков. В ночные и утренние часы местами возможен туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, днем на Левобережье юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет +6…+13 °С, днем +20…+25 °С; в Приазовье, Крыму и Карпатах +14…+19 °С.

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Во вторник, 22 апреля, ночью в Приазовье, днем местами в Крыму, Карпатах и Закарпатье пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. В других регионах страны без осадков. Ночью и утром местами будет слабый туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять +8…+13 °С, в западной части местами до +16 °С; днем +21…+27 °С.

В среду, 23 апреля, неустойчивая погода предполагается в западной части страны. Здесь пройдут кратковременные дожди с грозами, днем местами возможны град и шквалы, 15-20 м/с. В остальных областях Украины без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет +9…+15 °С, днем +23…+28 °С, на побережье морей и на крайнем западе +17…+22 °С.

В четверг, 24 апреля, на большей части территории Украины сохранится теплая погода без осадков. Только в северных и западных областях под влиянием малоподвижного атмосферного фронта пройдут кратковременные дожди и грозы. На крайнем западе днем местами возможны град и шквалы, 15-20 м/с. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +9…+15 °С, днем +23…+28 °С.

В пятницу, 25 апреля, ночью в западных областях, днем на большей части территории страны пройдут небольшие, иногда умеренные кратковременные дожди в сопровождении гроз. Ветер будет преобладать юго-восточный, 5-10 м/с, при грозах местами будет усиливаться до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью будет +10…+15 °С, днем +23…+28 °С; в западных, юго-восточных областях и Крыму +13…+18 °С.

В субботу, 26 апреля, под влиянием циклонической деятельности по всей Украине ожидается неустойчивая и прохладная погода. ожидается в пределах +4…+11 °С, на остальной территории страны ночью +8…+13 °С, днем +13…+18 °С.

В воскресенье, 27 апреля, ночью в северных и восточных областях пройдут дожди, в остальных регионах без существенных осадков. Днем в большинстве областей будет сухо. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в северных, центральных и западных областях местами возможны порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять +3…+8 °С, в западной части на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0…-3 °С, днем +6…+12 °С, на юго-востоке Украины +13…+18 °С.