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Потери РФ в войне против Украины перевалили за 941 тысячу человек
Россияне несут потери на поле боя каждый день.
По состоянию на утро 21 апреля ВСУ ликвидировали 941770 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 670 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.04.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 941 770 (+670) человек
танков — 10679 (+2)
боевых бронированных машин — 22273 (+2)
артиллерийских систем — 26659 (+10)
РСЗО — 1368
средства ПВО — 1139
самолетов — 370
вертолетов — 335
БПЛА оперативно-тактического уровня — 33270 (+30)
крылатые ракеты — 3148
корабли /катера — 28
подводные лодки — 1
автомобильной техники и автоцистерн — 45324 (+50)
специальная техника — 3859
Напомним, на днях российские оккупанты атаковали Ореховское направление большой колонной. Впрочем, захватчики были разбиты силами ВСУ.