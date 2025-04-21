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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Потери РФ в войне против Украины перевалили за 941 тысячу человек

Россияне несут потери на поле боя каждый день.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Оккупантов стало меньше на нашей земле

Оккупантов стало меньше на нашей земле / © Associated Press

По состоянию на утро 21 апреля ВСУ ликвидировали 941770 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 670 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.04.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 941 770 (+670) человек

  • танков — 10679 (+2)

  • боевых бронированных машин — 22273 (+2)

  • артиллерийских систем — 26659 (+10)

  • РСЗО — 1368

  • средства ПВО — 1139

  • самолетов — 370

  • вертолетов — 335

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 33270 (+30)

  • крылатые ракеты — 3148

  • корабли /катера — 28

  • подводные лодки — 1

  • автомобильной техники и автоцистерн — 45324 (+50)

  • специальная техника — 3859

Напомним, на днях российские оккупанты атаковали Ореховское направление большой колонной. Впрочем, захватчики были разбиты силами ВСУ.

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