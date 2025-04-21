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- Війна
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Втрати РФ у війні проти України перевалили за 941 тисячу осіб
Росіяни зазнають втрат на полі боя щодня.
Станом на ранок 21 квітня ЗСУ ліквідували 941 770 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 670 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 21.04.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 941 770 (+670) осіб
танків — 10679 (+2)
бойових броньованих машин — 22273 (+2)
артилерійських систем — 26659 (+10)
РСЗВ — 1368
засоби ППО — 1139
літаків — 370
гелікоптерів — 335
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 33270 (+30)
крилаті ракети — 3148
кораблі /катери — 28
підводні човни — 1
автомобільної техніки та автоцистерн — 45324 (+50)
спеціальна техніка — 3859
Нагадаємо, днями російські окупанти атакували Оріхівський напрямок великою колоною. Втім, загарбники були розбиті силами ЗСУ.