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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Втрати РФ у війні проти України перевалили за 941 тисячу осіб

Росіяни зазнають втрат на полі боя щодня.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Окупантів стало менше на нашій землі

Окупантів стало менше на нашій землі / © Associated Press

Станом на ранок 21 квітня ЗСУ ліквідували 941 770 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 670 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 21.04.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 941 770 (+670) осіб

  • танків — 10679 (+2)

  • бойових броньованих машин — 22273 (+2)

  • артилерійських систем — 26659 (+10)

  • РСЗВ — 1368

  • засоби ППО — 1139

  • літаків — 370

  • гелікоптерів — 335

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 33270 (+30)

  • крилаті ракети — 3148

  • кораблі /катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 45324 (+50)

  • спеціальна техніка — 3859

Нагадаємо, днями російські окупанти атакували Оріхівський напрямок великою колоною. Втім, загарбники були розбиті силами ЗСУ.

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